BFM TV: с начала 2022 года прошло меньше дней, чем массовых расстрелов в США

В Соединённых Штатах за 144 прошедших дня 2022 года произошло 222 случая массовой стрельбы, приводит BFM TV данные некоммерческой организации Gun Violence Archive. В своей статистике НКО учитывает последний инцидент в Техасе, где погиб 21 человек: теперь эта трагедия занимает третью строчку крупнейших нападений с применением огнестрельного оружия в американских школах.

Вечером во вторник, всего через 10 дней после нападения в Баффало, молодой человек 18 лет открыл огонь в начальной школе города Ювалд на юге Техаса, пишет BFM TV. Жертвами стали 21 человек, в том числе 19 школьников. Новая трагедия с массовой стрельбой возрождает в США дебаты по поводу ограничения продаж огнестрельного оружия.

Как рассказывает французское издание, на текущий момент в 2022 году некоммерческая организация Gun Violence Archive (GVA) зарегистрировала уже 222 случая применения огнестрельного оружия в Соединённых Штатах. Таким образом, число инцидентов с массовой стрельбой в Америке превышает число дней, прошедших с начала года.

Согласно определению GVA, массовой стрельбой считается стрельба, в которой ранено или убито четыре или больше человек, не считая нападающего. Число таких инцидентов не является постоянным: оно может изменяться по мере обнародования новой информации полицией, СМИ или другими источниками, на основе которых организация составляет свою базу данных.

Кроме того, Gun Violence Archive ведёт список самых массовых расстрелов в американских школах за последние 10 лет. Последняя трагедия в начальной школе пока заняла третью строчку. Как отмечает BFM TV, Техас особенно часто фигурирует в этом «жутком списке»: почти половина самых кровавых происшествий случается на его территории.