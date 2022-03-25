Fox News: угоны, изнасилования, ограбления — в США растёт подростковая преступность

Насильственные преступления в США всё чаще совершают подростки, передаёт Fox News. Только за последние несколько дней в разных штатах зафиксированы групповые угоны, изнасилования и ограбления — дело рук несовершеннолетних злодеев. Как отмечает телеканал, в некоторых случаях власти намерены судить виновников как взрослых.

Мы все знаем о растущей преступности в Америке — особенно об участившихся насильственных преступлениях в городах. Но знали ли вы, что среди тех, кто творит эти злодейства, всё больше подростков? За подробностями обратимся к корреспонденту Fox Мэтту Финну, он сейчас в Лос-Анджелесе. Мэтт?



МЭТТ ФИНН, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Лора. Крайне возмутительные преступления были совершены подростками за последние несколько дней. В Чикаго трём мальчикам, 14 лет и младше, были предъявлены тяжкие обвинения в угоне машины с отягчающими обстоятельствами, их жертвой стал 50-летний мужчина.



В Огайо два 13-летних мальчика арестованы по обвинению в изнасиловании.



Здесь, в Калифорнии, жуткое видео ограбления. В понедельник в Чайна-тауне, Сан-Франциско, в магазине фото- и видеоаппаратуры трое подростков пытались разбить витрины молотком, но витрины оказались плексигласовыми, небьющимися. Совладелец схватил биту и начал ей размахивать, на помощь прибежали работники соседних заведений. Совладелец сказал, что его обрызгали из перцового баллончика и ударили по голове молотком. Ему потребовалось 10 швов.



А в Новом Орлеане 73-летняя бабушка погибла, после того как ей оторвало руку при угоне автомобиля. Судя по видеозаписям, женщина сидела в машине и никого не трогала, когда подбежавшая группа подростков стала угонять её машину. Соседи и очевидцы кричали и пытались вмешаться. Рука Линды Фрики запуталась в ремне безопасности и была оторвана, когда четверо подростков дали по газам и протащили её (Линду Фрики. — ИноТВ) целый квартал. Украденная машина была обнаружена на расстоянии 13 кварталов от места происшествия.



ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я не устану повторять: когда они тронулись с места, а она застряла в ремне, они приняли решение убить её! Они должны за это поплатиться!



МЭТТ ФИНН: За этот угон, приведшей к смерти человека, полиция Нового Орлеана арестовала четырёх несовершеннолетних. Глава департамента полиции хочет, чтобы их судили как взрослых. Лора?



Мэтт, это так прискорбно, причём во многих отношениях…



МЭТТ ФИНН: Да.



Спасибо.



Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.