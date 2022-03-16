Fox News: пока Америка смотрит на Украину, рост преступности в Сиэтле вынудил Amazon распределить сотрудников в другие отделения
И снова здравствуйте!
И снова здравствуйте!
Фристайлист Илья Буров завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате России.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков рассказал, как добирался до Лондона, где пройдёт турнир UFC Fight Night 204.
Главы министерств обороны стран НАТО договорились продолжать поставлять Украине военную и финансовую помощь, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о своём сопернике Томе Аспиналле на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что слова бывшего вице-премьера правительства России, а ныне главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о спецоперации России на Украине — это «национал-предательство».
Андрей Чесноков оценил шансы Андрея Рублёва на победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
На чрезвычайном саммите страны НАТО обсудят «изменения архитектуры безопасности» на фоне российской военной операции на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поделился ожиданиями от предстоящего турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала началом ответных действий блокировку Роскомнадзором сайта BBC News в России.
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сообщил, что хоккеисты Эрик О'Делл и Андре Петерссон приняли решение прекратить выступать за столичную команду.
Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить специальную военную операцию на Украине.
Более 2 млн домовладений в Японии остались без электроэнергии после мощного землетрясения на северо-востоке страны.
С иностранными наёмниками, прибывающими на Украину, российская армия поступит так же, как с теми, которые были на Яворовском полигоне во Львовской области, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать наборы каких-либо договорённостей России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
Следственный комитет возбудил уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.
Чеченские военнослужащие в высшей степени достойно выполняют свой воинский долг, заявил российский президент Владимир Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Музеи Крыма приняли около 100 тыс. посетителей с начала 2022 года.
В Калининградской области стали известны участники региональной сборной Всероссийской олимпиады школьников.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать меры по поддержке людей, потерявших работу.
Доцент кафедры педагогики и психологии КНИТУ (КХТИ), ведущий психолог университета Римма Федяева рассказала, какие действия предпринять, чтобы не поддаваться паническим настроениям.
Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов дал советы по организации путешествий.
Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о направлениях, доступных для отдыха в майские праздники и летний сезон.
Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень безработицы в столице находится на историческом минимуме.
Эксперт по информационной безопасности Ассоциации «Информационной безопасности банков» Денис Батранков рассказал, что мошенники часто используют новостные поводы для создания специальных сайтов по краже личных данных банковских карт.
В Крыму до конца недели ожидаются сильные снегопады и похолодание.
Российский президент Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в стране по итогам текущего года.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал западные санкции.
40-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Специалист в областях государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения Никита Кричевский высказался о политике Запада в отношении России.
Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Никита Кузнецов рассказал подробности о новых выплатах для семей с детьми.
Вице-президент Российской гильдии риелторов, брокер Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил российского президента Владимира Путина о введении моратория на проверки госкомпаний в сфере строительства.
В Севастополе состоялось заседание регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Участники обсудили возможные меры поддержки бизнеса.
Главный врач медицинской клиники НАКФФ Максим Рыков заявил, что пациентам с постковидным синдромом необходимо наблюдаться у специалистов.
Максимальные уровни воды при весеннем половодье в Татарстане могут быть около и выше средних многолетних значений на 0,2—0,6 м.
Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева заявила, что каждый российский регион может привлечь внимание туристов своей историей и уникальностью.
Примерно 15 тыс. граждан Турции эвакуированы с Украины, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Томские учёные разработали на основе отечественных материалов импланты для онкобольных. Инновационная разработка будет доступна через полгода.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут и должны встречаться не для каких-либо обсуждений, а для фиксации достигнутых договорённостей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Женская спринтерская гонка последнего этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене перенесена с 17 на 18 марта.
Российский президент Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада нанесли серьёзный удар по глобальной экономике и «бьют по самим европейцам и американцам».
Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева заявила, что «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока.
Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова прокомментировала известие о том, что иностранные предприятия анонсировали повышение цен на свою зоопродукцию в диапазоне 5—10% из-за возросших логистических издержек и роста курса валют.
Западные страны не простят России её самостоятельного курса, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.
Драматург и музыкант Евгений Гришковец прокомментировал сообщение о смерти актёра Евгения Сытого.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до конца текущей недели центральная часть Европейской России будет находиться под влиянием антициклона. При ясной погоде будет наблюдаться сильный перепад дневных и ночных температур.