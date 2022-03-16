Fox News: пока Америка смотрит на Украину, рост преступности в Сиэтле вынудил Amazon распределить сотрудников в другие отделения

Власти США явно пытаются заставить американцев больше думать об Украине, чем о себе — а между тем Америке сейчас хватает своих проблем: в Сиэтле ситуация с преступностью ухудшилась настолько, что руководство гиганта Amazon, головной офис которого располагается в городе, начало распределять сотрудников по другим отделениям, передаёт Fox. Как поведал каналу местный журналист, меньше чем за пять дней на улице, где находится Amazon, произошло два убийства и три нападения с поножовщиной.

И снова здравствуйте!

Как вы и сами уже видели в том ролике, который мы чуть ранее в нашей передаче показали в репортаже Грега Пэлкота, то, что сейчас происходит на Украине, — действительно трагедия: нарушены границы, погибло множество людей и при этом совершенно непонятно, что будет дальше. Это настоящая катастрофа, от неё тяжело на душе, и любой, кто наблюдает за этими событиями, не может не тревожиться. Но нас никогда не получится заставить больше тревожиться за происходящее на Украине, чем за ситуацию в США — мы же не украинцы всё-таки, а американцы. Да, мы вполне можем тревожиться о двух вещах, но США для нас всегда будут на первом месте, ведь мы здесь родились и остаёмся жить.

Поэтому вот вам свежие новости о том, что происходит сейчас на тихоокеанском северо-западе нашей страны: компания Amazon собралась переместить значительную часть своих сотрудников из города Сиэтл, где располагается её головное отделение. Почему? А потому, что в городе из-за насильственных преступлений творится хаос. Вот один из множества примеров: бездомный гражданин, который неоднократно в прошлом совершал правонарушения, но, разумеется, как и многие другие, оказался в итоге на свободе, спустил с лестницы пожилую женщину. Это тоже трагедия, и вы должны о ней знать.

Джейсон Рэнц — ведущий на одной из сиэтлских радиостанций, и он, как и всегда, выходит с нами на связь с эксклюзивными подробностями. Рады Вас видеть, Джейсон.

ДЖЕЙСОН РЭНЦ, ведущий радиопередачи, Сиэтл: Взаимно, Такер. В общем-то, Сиэтл по сути теперь захвачен бездомными, наркоманами и преступниками, они продолжают бесчинствовать, и значительная часть инцидентов происходят на той самой улице, где расположена часть офисов Amazon. Меньше чем за пять суток на этой улице — которая, к слову, находится всего в паре кварталов от знаменитого рынка Пайк-плейс-маркет — зафиксировали два убийства, три нападения с применением холодного оружия, а также один случай угона автомобиля под угрозой насилия. Ситуация сложилась настолько скверная, что в Amazon, как вы уже упоминали, предоставили почти двум тысячам сотрудников возможность перебраться в другие офисы просто для того, чтобы обеспечить их безопасность.

А между тем неподалёку от этого места обнаружилось очередное проявление нынешнего кризиса с ростом преступности: на камеры наружного наблюдения попало жестокое и ничем не спровоцированное нападение. Как сообщили прокуроры, на 62-летнюю медсестру напал на выходе со станции лёгкого метро в сиэтлском Чайнатауне 40-летний Александр Джей — он бегом поднялся по эскалатору, схватил женщину, а затем спустил её с лестницы. А когда женщина, кубарем прокатившись по первому пролёту, остановилась на площадке, Джей спустился, снова схватил женщину и сбросил её дальше. Женщина получила переломы трёх рёбер и ключицы. Джея на следующий день задержали полицейские; ему будут предъявлены обвинения в нападении второй степени — но пока он ещё был на свободе, газета Seattle Times в своих сообщениях об инциденте ничего не писала о том, к какой расе он принадлежит, поскольку он темнокожий. И хотя власти сочли, что связи между причинами, по которым произошло нападение, и его расой нет, она, конечно, имеет значение для нас, чтобы его при случае опознать.

А кроме того, теперь, уже после ареста Джея, СМИ не пишут о том, что он бездомный. А ведь он 22 раза представал перед судом, и его случай — часть общего тренда роста преступности среди бездомных, которые постоянно совершают рецидивы. Всё это однозначно относится к делу, но СМИ вам об этом рассказывать не хотят.

С нами был Джейсон Рэнц. Всё это какой-то ужас. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 15 марта 2022 года.