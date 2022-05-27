Guardian: несмотря на происходящие ежегодно сотни массовых расстрелов в США, ввести серьёзные ограничения на покупку оружия пока не удаётся

Когда президент США Джо Байден выражал свои соболезнования жителям техасского города Увальде в связи с гибелью 19 детей и двух взрослых в результате стрельбы в начальной школе Робба, он также призвал перейти уже наконец к действиям по оружейному вопросу, пишет The Guardian.



«Почему мы готовы мириться с этой бойней? — заявил Байден, выступая во вторник вечером в Белом доме. — Почему мы продолжаем допускать подобное? Пришло время превратить эту боль в действие. Каждому родителю, каждому гражданину, каждому избранному должностному лицу в этой стране мы должны дать понять: пора действовать».



Но, несмотря на сотни массовых расстрелов, происходящих в Америке каждый год, конгресс уже неоднократно терпел неудачи с принятием важного закона о контроле над оружием. Принятию более строгого оружейного законодательства в США мешает множество серьёзных препятствий, однако активисты заявляют, что не сдадутся, пока не добьются перемен, говорится в статье.



По данным организации Gun Violence Archive, в этом году в Америке уже произошло 213 массовых расстрелов, под которыми понимаются инциденты как минимум с четырьмя ранеными или убитыми. В 2021 году было зарегистрировано 692 массовых расстрела, в 2020-м — 610.



Более того, США в этом месяце уже видели другие трагичные примеры массовых расстрелов. Менее чем за две недели до инцидента в Увальде вооружённый мужчина открыл огонь в продуктовом магазине в Буффало, штат Нью-Йорк. Нападавший застрелил 10 человек, большинство из которых были афроамериканцами.



Сторонники контроля над огнестрельным оружием выработали обширный и конкретный план по снижению в США числа погибших из-за стрельбы. Эти правила включают обязательную проверку биографических данных для всех людей, покупающих оружие, в том числе для тех, кто приобретает его у нелицензированных продавцов в интернете или на оружейных выставках.



Они также призвали ввести дополнительные ограничения для людей, которые могут легально приобретать оружие.



По словам сторонников контроля над огнестрельных оружием, права на его приобретение должны быть лишены лица, уличённые в жестоком обращении со своими сожителями, лица, осуждённые за преступления на почве ненависти, а также люди, страдающие психическими заболеваниями и представляющие собой угрозу безопасности. Некоторые предлагали даже запретить покупку оружия лицам младше 21 года, что, возможно, помешало бы 18-летнему стрелку из Увальде приобрести его.



Некоторые штаты уже приняли более строгое оружейное законодательство, но закон федерального уровня мог бы усилить ограничения по всей стране.



В США существует широкая поддержка определённых политических шагов, предлагаемых сторонниками контроля над огнестрельным оружием. Так, согласно опросу Morning Consult/Politico, проведённому в прошлом году, 84% американских избирателей поддерживают всеобщую проверку биографических данных при покупке оружия.



Однако американцы начинают проявлять серьёзные разногласия, когда их спрашивают, что они думают о более строгих оружейных законах в целом. Например, ноябрьский опрос Gallup показал, что лишь 52% американцев поддерживают более строгий контроль над оружием, что стало самым низким показателем по этому вопросу с 2014 года.



Как полагает The Guardian, эти сомнения жителей США отчасти могут быть связаны с тем фактом, что десятки миллионов американцев уже владеют оружием. Так, опрос Pew Research Center, проведённый в 2021 году, показал, что 4 из 10 американцев живут в семьях с оружием, а 30% заявили, что лично владеют им.