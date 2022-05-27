Guardian: несмотря на происходящие ежегодно сотни массовых расстрелов в США, ввести серьёзные ограничения на покупку оружия пока не удаётся
По данным организации Gun Violence Archive, в этом году в Америке уже произошло 213 массовых расстрелов, под которыми понимаются инциденты как минимум с четырьмя ранеными или убитыми. В 2021 году было зарегистрировано 692 массовых расстрела, в 2020-м — 610.
Более того, США в этом месяце уже видели другие трагичные примеры массовых расстрелов. Менее чем за две недели до инцидента в Увальде вооружённый мужчина открыл огонь в продуктовом магазине в Буффало, штат Нью-Йорк. Нападавший застрелил 10 человек, большинство из которых были афроамериканцами.
Сторонники контроля над огнестрельным оружием выработали обширный и конкретный план по снижению в США числа погибших из-за стрельбы. Эти правила включают обязательную проверку биографических данных для всех людей, покупающих оружие, в том числе для тех, кто приобретает его у нелицензированных продавцов в интернете или на оружейных выставках.
По словам сторонников контроля над огнестрельных оружием, права на его приобретение должны быть лишены лица, уличённые в жестоком обращении со своими сожителями, лица, осуждённые за преступления на почве ненависти, а также люди, страдающие психическими заболеваниями и представляющие собой угрозу безопасности. Некоторые предлагали даже запретить покупку оружия лицам младше 21 года, что, возможно, помешало бы 18-летнему стрелку из Увальде приобрести его.
Некоторые штаты уже приняли более строгое оружейное законодательство, но закон федерального уровня мог бы усилить ограничения по всей стране.
В США существует широкая поддержка определённых политических шагов, предлагаемых сторонниками контроля над огнестрельным оружием. Так, согласно опросу Morning Consult/Politico, проведённому в прошлом году, 84% американских избирателей поддерживают всеобщую проверку биографических данных при покупке оружия.
Однако американцы начинают проявлять серьёзные разногласия, когда их спрашивают, что они думают о более строгих оружейных законах в целом. Например, ноябрьский опрос Gallup показал, что лишь 52% американцев поддерживают более строгий контроль над оружием, что стало самым низким показателем по этому вопросу с 2014 года.
Как полагает The Guardian, эти сомнения жителей США отчасти могут быть связаны с тем фактом, что десятки миллионов американцев уже владеют оружием. Так, опрос Pew Research Center, проведённый в 2021 году, показал, что 4 из 10 американцев живут в семьях с оружием, а 30% заявили, что лично владеют им.
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