WTimes: количество нападений на полицейских в США резко возросло

В США с каждым годом случаев, когда полицейские получают огнестрельные ранения, становится всё больше, сообщает The Washington Times. Так, в этом году при исполнении служебных обязанностей были ранены 178 правоохранителей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество нападений на полицейских в США резко возросло, пишет The Washington Times со ссылкой на Национальный братский орден полицейских.
По данным этой организации, в 2022 году при исполнении служебных обязанностей огнестрельные ранения получили 178 правоохранителей, что на 19% больше, чем в прошлом году.
Почти треть пострадавших были ранены в результате нападений, устроенных в виде засады. В 2022-м совершено уже 35 подобных нападений, в результате которых 57 офицеров получили огнестрельные ранения — из них 12 в итоге погибли.
Патрик Йос, президент Национального братского ордена полицейских, заявил, что эти данные вызывают тревогу.
«Вне всякого сомнения, мы переживаем настоящий кризис с уровнем насилия, направленного против сотрудников правоохранительных органов, — отметил он. — Это не похоже ни на что, что я видел за свои 36 лет работы в правоохранительных органах».
Как указывает издание, в последние годы число нападений на полицейских с применением огнестрельного оружия продолжает расти. В прошлом году огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей получили 346 правоохранителей, причём 63 полицейских в результате погибли.
«Прошлый год был одним из самых опасных для правоохранительных органов, когда при исполнении служебных обязанностей огнестрельные ранения получило больше офицеров, чем в любой другой год, с тех пор как Национальный братский орден полицейских начал регистрировать эти данные», — сказал Йос.
Прошлогодние показатели на 19% превышают показатели 2020 года. А в этом году показатели, как ожидается, превзойдут данные 2021 года.
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