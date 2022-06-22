CNN: бездействовали больше часа — обнародованы свежие свидетельства провала операции по задержанию убийцы детей в Техасе

Власти Техаса предали огласке новые данные, подтверждающие, что операция полиции города Увалде по задержанию преступника, напавшего с винтовкой на местную начальную школу, обернулась полным провалом, передаёт CNN. По данным канала, ответственность за неудачу возлагают на начальника окружной полиции Пита Арредондо: как было установлено в ходе расследования случившегося, по его распоряжению вооружённые полицейские, прибывшие на место уже через несколько минут после преступника, больше часа ничего не пытались предпринять.

Эти шаги (конгресса США. — ИноТВ), направленные на борьбу с насильственными преступлениями с применением огнестрельного оружия, принимаются спустя почти месяц после ужасного нападения на школу в городе Увалде, штат Техас. А между тем нам становится известно всё больше тревожных подробностей о том, как на нападение реагировала полиция. Об этом расскажет в своём репортаже корреспондент CNN Шимон Прокупец.

ПОЛКОВНИК СТИВЕН МАКГРО, глава департамента общественной безопасности штата Техас: Операция правоохранительных органов по реагированию на нападение в начальной школе «Робб» обернулась полным провалом.

Обнародована новая информация, которая позволяет в деталях понять, как пошла наперекосяк операция правоохранительных органов по реагированию на ситуацию в Увалде: глава департамента общественной безопасности Техаса подробно рассказал об ужасном нападении, в результате которого были убиты 19 детей и двое взрослых, представив поминутную хронологию событий, изобличившую полицейских. Вину за провал он возложил на Пита Арредондо — начальника полиции по округу, к которому принадлежит школа.

ПОЛКОВНИК СТИВЕН МАКГРО: Через три минуты после того, как фигурант вошёл в западное здание школы, на месте преступления уже присутствовало достаточно вооружённых и оснащённых бронежилетами сотрудников, чтобы изолировать, отвлечь и нейтрализовать фигуранта.

Как поведал полковник Стив Макгро техасским законодателям, на вызов в связи с нападением прибыло 11 сотрудников и они были внутри школы уже к 11:36 — то есть через три минуты после того, как туда зашёл вооружённый преступник. Среди них был и начальник полиции по округу, к которому принадлежит школа, Пит Арредондо. Между тем, по словам Макгро, полицейские, подчиняясь приказам Арредондо, больше часа не предпринимали никаких действий.





ПОЛКОВНИК СТИВЕН МАКГРО: Заполонившим весь коридор сотрудникам, каждый из которых верен своему делу, не давал войти в классы 111 и 112 только один человек — их так и не попавший на эти кадры командир, который решил, что жизни полицейских важнее жизней детей.

Поначалу представители властей сообщали, что преступник вошёл в помещение, объединявшее два смежных класса, и забариккадировался там, заперев двери. Между тем, по словам Макгро, видеозаписи, сделанные на месте преступления, показали, что ни один из прибывших первыми сотрудников полиции даже не попытался открыть одну из этих двух дверей — открыли их лишь за несколько секунд до того, как преступник был убит. А между тем одна из дверей всё это время не была заперта.

ПОЛКОВНИК СТИВЕН МАКГРО: Эту дверь было невозможно запереть изнутри, и фигурант этого сделать не мог.

Как продемонстрировал Макгро, запорная планка на двери была неисправна и не могла держать засов.

На новых кадрах с камер наружного наблюдения, полученных изданием Austin American-Statesman, были зафиксированы коридоры начальной школы «Робб» в 11:52. Судя по изображениям, в тот момент в коридоре было как минимум три полицейских, двое из которых были вооружены винтовками, а у одного в руках — бронещит. С момента, когда преступник вошёл в школу, тогда прошло всего 19 минут.

ПОЛКОВНИК СТИВЕН МАКГРО: При нападении вооружённого преступника, пытающегося убить как можно больше людей в общественном месте, применяется совершенно чёткая доктрина: необходимо заставить его прекратить убивать, дабы больше не гибли граждане.

Но, несмотря на это, полицейские оставались в коридоре, примыкающем к классам, и не попытались войти в них до 12:50. По словам Макгро, так они поступили по распоряжению Арредондо. На полицейского начальника в связи с предполагаемым бездействием обрушилась критика.

ХОСЕ ФЛОРЕС, отец одной из жертв нападения в Увалде: К катастрофе нас подвёл Пит Арредондо. Это он убил наших детей, учителей, родителей и весь город. Он целый час не вмешивался в ситуацию, оставив их всех наедине с этим вооружённым преступником. Это неправильно. Это трусость, трусливое поведение.

ШИМОН ПРОКУПЕЦ, корреспондент CNN: Журналисты нашего канала попытались выйти на связь с адвокатом Арредондо, но на наши звонки он не ответил. Что интересно, сегодня Арредондо лично был в этом здании — он давал показания специальному комитету палаты представителей Техаса, который ведёт собственное расследование случившегося. Разница в том, что к этим данным публика доступа не имеет — данное расследование ведётся за закрытыми дверями, поэтому что там обсуждается, нам не известно.





И ещё весьма один интересный момент: Арредондо в интервью газете The Texas Tribune опроверг заявления о том, что это он давал полицейским распоряжения, не попав при этом на камеры.





Разумеется, близкие жертв, с которыми мы вчера присутствовали на заседании школьного комитета, признавались нам, что возмущены. Особенно их беспокоит то, что Арредондо городская администрация до сих пор не уволила. Многие из них требуют его уволить. Шимон Прокупец, CNN, Остин.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 июня 2022 года.