ABC: это уже личное — тысячи американцев вышли на улицы с призывом остановить расстрелы в школах

На фоне массового расстрела в начальной школе в Увальде, а также прочих подобных трагедий, тысячи американцев по всей стране вышли на митинги с призывом ввести более жёсткие меры в сфере оборота оружия, передаёт ABC News. Как отмечает канал, многих проблема насилия с использованием огнестрела затронула лично. Вместе с тем выработать соответствующие законы и достигнуть компромисса американским политикам будет непросто.

Мы начинаем с мощных всенародных протестов против насилия, связанного с оборотом оружия, на фоне кровавого расстрела в Увальде, штат Техас. Тысячи людей вышли на улицы городов и городишек; всего собралось более 400 митингов, организацией которых занимался «Марш за наши жизни» — группа, основанная студентами, которые выжили в ходе расстрела в школе Портленда в 2018 году. Тогда погибло 17 человек.

При этом на митинге в Вашингтоне произошёл инцидент, возможно, характерный для всей нынешней эпохи: там раздались громкие хлопки, которые некоторые люди приняли за стрельбу, — однако, как оказалось, тревога была ложной.

Сегодня в Увальде, штат Техас, прошли похороны 10-летней Лекси Рубио, которая погибла в результате стрельбы в начальной школе «Робб». На этом фото она вместе со своими родителями. В руках она держит почётную грамоту, которая она получила в день своей гибели. На этой неделе её скорбящие родители выступили перед конгрессом и потребовали принять меры для борьбы с насилием с применением оружия.

Между тем двухпартийная группа сенаторов по-прежнему ведёт переговоры насчёт возможной реформы. Репортаж корреспондента ABC News Айка Иджочи из Вашингтона.

Сегодня по всей стране на улицы вышли митингующие, возмущённые массовыми расстрелами в Буффало и Увальде. Они требуют введения более жёстких законов в сфере безопасного оборота оружия.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Мы просим лишь о разумном контроле над оружием. Мы не хотим отбирать у людей оружие. Мы лишь говорим, что у людей не должно быть оружия армейского уровня, чтобы они не могли зайти в школу и убить огромное количество детей за считаные минуты.

Тысячи людей собрались в столице на митинг под названием «Марш за наши жизни».

АЙК ИДЖОЧИ, корреспондент ABC News: Многие из протестующих, с которыми мне удалось поговорить, утверждают, что их каким-то образом затронуло насилие с применением огнестрела. Для них это личная борьба.

Сегодня в маленьких и больших городах прошло более 400 демонстраций. Президент Байден выступил в их поддержку.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Давайте о себе знать. Это важно. Это должно стать темой этих выборов.

Почти 90 процентов американцев выступают за введение проверки кандидатов на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и принятие законов, допускающих изъятие оружия у владельца, если тот может представлять опасность для себя или окружающих. Двухпартийная группа сенаторов пытается выработать компромиссное решение по поводу реформ.

КРИС МЁРФИ, сенатор США от Демократической партии: Я надеюсь, что мы сможем сообщить хорошие новости, которые многое поменяют, причём скоро. Потому что нашей стране это нужно.

Сегодня семья ученицы начальной школы «Робб» Лекси Рубио хоронит свою 10-летнюю дочь в Увальде. Тем временем в Оксфорде, где четырёх учеников старших классов застрелили буквально в прошлом году, протестующие призывают к срочным действиям.

ДЖОНАТАН ГОЛД, организация «Владельцы оружия за безопасность»: Устроить побоище в нашей стране слишком просто. И этому пора положить конец.

Люди явно на пределе. С нами на связь из Вашингтона выходит Айк Иджочи. Айк, некоторые губернаторы не собираются ждать, пока конгресс что-то решит. Что Вы можете рассказать о шагах штатов, которые, возможно, сотрудничают ради решения проблем насилия, связанных с оборотом оружия и безопасностью школ?

АЙК ИДЖОЧИ: Да, этим вечером Национальная ассоциация губернаторов анонсировала формирование своей собственной двухпартийной комиссии с целью выработать рекомендации, призванные остановить массовые расстрелы. Однако, как это видно на примере конгресса, этот орган наверняка столкнётся с препятствиями в плане поиска точек соприкосновения по вопросу о реформе безопасного оборота оружия. Уит?

Да, спасибо.

Дата выхода в эфир 12 июня 2022 года.