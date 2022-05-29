Das Erste: после стрельбы в техасской школе Трамп призвал «вооружать законопослушных граждан»

На ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) экс-президент США Дональд Трамп выступил против ужесточения контроля за оборотом оружия после стрельбы в техасской начальной школе, сообщает Das Erste. По его словам, «существование зла» в мире — не повод разоружать законопослушных граждан, а, наоборот, причина их вооружать. Кроме того, он призвал провести полную перестройку систем безопасности в школах и напомнил о выделенных Украине миллиардах средств.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против ужесточения контроля за оборотом оружия после стрельбы в техасской школе. «Существование зла в нашем мире — это не повод разоружать законопослушных граждан, — заявил Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации NRA. — Существование зла — одна из самых лучших причин вооружать законопослушных граждан», — передаёт Das Erste.

«Различные меры контроля над оружием, продвигаемые левыми, ничего не сделали для предотвращения произошедшего ужаса. Совсем ничего», — заявил Трамп на съезде, который сопровождался протестами. Экс-президент зачитал имена всех 19 детей, которых назвал жертвами «безумца», вышедшего из-под контроля. Усилия по контролю над оружием он назвал «нелепыми».

Трамп предложил провести полную перестройку систем безопасности в школах. По его словам, в каждом учебном заведении необходимо установить рамки металлоискателя и усилить ограждения. Кроме того, по его мнению, на территории должен постоянно находиться хотя бы один полицейский или вооруженный охранник. «Только так школы смогут защитить себя. Никому не должно быть разрешено входить в школу без проверки, контроля, сканирования и всесторонней оценки», — заявил Трамп.

По его словам, финансирование такого проекта — вопрос не денег, а воли. «Если США могут отправлять Украине миллиарды долларов, мы можем сделать и это», — заявил Трамп под громкие аплодисменты присутствующих. Кроме того, Трамп подчеркнул, что США должны более эффективно выявлять людей, способных на неконтролируемую агрессию и жестокость, и упростить процедуру помещения их в специализированные учреждения.

Во вторник 18-летний старшеклассник пришёл в начальную школу техасского города Ювалд и открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. В результате погиб 21 человек, в том числе 19 школьников. Преступник был застрелен полицией, однако это произошло лишь через час после того, как он зашёл в школу, пишет Das Erste.