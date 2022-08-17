Экс-адвокат Трампа: мы уже живём в фашистском государстве
Экс-адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что американцы «уже живут в фашистском государстве». Как пишет The Hill, такое заявление он сделал после того, как ему сообщили, что он стал фигурантом расследования в Джорджии в связи с выборами 2020 года.
«Это очередное надругательство над Шестой поправкой. По этому делу я был его адвокатом. Мои заявления либо юридическая тайна, потому что касались сугубо нас двоих, либо делались от его имени, чтобы его защитить», — сообщил Джулиани, имея в виду бывшего президента Трампа.
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