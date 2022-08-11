Das Erste: Шольц обещал поддержать Украину и граждан Германии — непонятно только, когда

Канцлер Олаф Шольц провёл свою первую летнюю пресс-конференцию, пообещав долгосрочную поддержку Украине и облегчение налогового бремени для граждан Германии, — правда, ничего не сказал о сроках, отмечает Das Erste. Спустя сто минут вопросы журналистов остались для канцлера позади — только проблемы никуда не делись, подчёркивает немецкий телеканал.

Энергетический кризис, растущие расходы на жизнь и украинская война — на традиционной летней пресс-конференции федеральный канцлер Шольц отвечал на вопросы столичных журналистов. В самом начале он сразу подчеркнул: правительство сделает всё, чтобы благополучно провести страну через эти трудные времена. Для граждан он объявил о дальнейших послаблениях. О деталях или сроках, однако, он ничего определённого сказать не пожелал.

Принёс ли канцлер новости на свою первую летнюю пресс-конференцию? Тем для обсуждения множество: коронавирус, скандал вокруг Cum Ex, украинская война и её последствия, в том числе, для Германии. Что касается растущих цен на электроэнергию, Олаф Шольц обещает дальнейшие послабления, причём не только для тех, кто получает пособие, но и для среднего класса.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Речь в большей степени идёт о тех, кто зарабатывают две и восемь, три тысячи двести евро без учёта вычетов в месяц, или четыре тысячи евро. Для них всё это — большие трудности, и потому ясно, что к законодательному пакету, за который мы возьмёмся, разумеется, относятся и меры по облегчению налогового бремени.

Одновременно с этим Шольц выражает свою приверженность «долговому тормозу». Затем канцлера спрашивают о налоговом скандале вокруг гамбургского банка Warburg. Речь в этом деле идёт о подозрении, что Шольц в своё время стал первым мэром, оказавшим политическое влияние на ситуацию и защитившим банк от доплаты налога. Канцлер отвергает эти обвинения.

ОЛАФ ШОЛЬЦ: На самом деле всё обстоит так, что спустя два с половиной года нужно сказать: мы действительно включили все прожектора, мы опросили каждого, мы изучили каждый документ и выяснили, что нет ни единого признака влияния со стороны лиц, принимающих политические решения.

В конце следующей недели Шольц снова будет отвечать на вопросы в следственном комитете Гамбурга. Что касается продолжения боевых действий на Украине, канцлер сказал: никто не может навязывать стране мир своим диктатом извне. Германия продолжает поддерживать Украину в её борьбе против России и будет делать это и позже, во время восстановления.

ОЛАФ ШОЛЬЦ: Это критические разрушения. Это будет стоить миллиардов, и понадобятся усилия всего мирового сообщества, чтобы разработать там разумное решение.

Его первая летняя пресс-конференция спустя сотню минут осталась у канцлера позади, а проблемы никуда не делись.

Дата выхода в эфир 11 августа 2022 года.