Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: предприниматели Восточной Германии потребовали от Шольца снять антироссийские санкции

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В открытом письме канцлеру ФРГ Олафу Шольцу главы нескольких потребительских кооперативов и компаний из Восточной Германии призвали отменить санкции, введённые в отношении России из-за украинского кризиса, сообщает Süddeutsche Zeitung. По словам составителей, если правительство не изменит свою политику, «из-за продолжающегося спада производства» Германия окажется под угрозой «массовых банкротств предприятий, связанной с этим безработицы и падения доходов».
SZ: предприниматели Восточной Германии потребовали от Шольца снять антироссийские санкции
AP

В открытом письме канцлеру ФРГ Олафу Шольцу главы нескольких потребительских кооперативов и компаний из Восточной Германии призвали «скорректировать политику эмбарго в отношении России». Под этим подразумевается, что правительство Германии должно отменить санкции, введённые в отношении России из-за украинского кризиса, пишет Süddeutsche Zeitung.

При этом, как утверждает издание, российские экономические показатели свидетельствуют о том, что западные санкции в отношении России дают эффект. Например, с перебоями работает производство автомобилей, самолётов и двигателей. И это несмотря на то, что в санкциях участвует лишь половина стран G20, на долю которых в совокупности приходится около 85% мирового экономического производства.
 
В своём письме Шольцу потребительские кооперативы подчёркивают, что санкции должны «ударить по Путину, а не разорить немецкий средний класс». В настоящий момент многие компании в сфере торговли, промышленности и гостиничного бизнеса уже «находятся под угрозой исчезновения». Если правительство не изменит свою санкционную политику, «из-за продолжающегося спада производства» Германия окажется под угрозой «массовых банкротств предприятий, связанной с этим безработицы и падения доходов», что повлечёт за собой снижение налоговых поступлений.Чтобы проиллюстрировать взрывоопасность ситуации, авторы приводят несколько примеров: от нехватки квалифицированных рабочих до цен на энергоносители.
 
В число 12 подписантов входят члены правления и председатели нескольких потребительских кооперативов, например, из Веймара и Дрездена, гендиректоры компании сети пекарен Stendaler Landbäckerei, производителя кофе Röstfein и отеля Konsumhotel Oberhof-Weimar. В письме указывается, что их объём продаж в совокупности составляет около €700 млн. Они обеспечивают рабочие места примерно для 6280 человек.
 
Критика санкционной политики «в целом не нова». Одним из самых «яростных противников санкций» в Евросоюзе является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что санкции не только не оправдали возложенных на них ожиданий, но даже имели обратный эффект. Дело в том, что санкции имеют «обоюдоострый характер» и могут навредить и стороне, их налагающей. По словам Орбана, об этом знает и президент России Владимир Путин.
 
Как отмечает издание, составители не уточняют, как именно они представляют себе «корректировку санкционной политики». Они также не выступают с осуждением спецоперации России на Украине. Не учитывается и тот факт, что санкции были согласованы с другими государствами ЕС и интегрированы в европейскую политику. «Ни слова о том, что они служат защите высших ценностей, таких как демократия на Украине и за её пределами», — утверждает Süddeutsche Zeitung
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Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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