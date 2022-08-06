Bloomberg: экс-глава МИД Бразилии назвал антироссийские санкции политической ошибкой
Американские санкции против России являются политической ошибкой, повышающей риск ядерной войны, пишет Bloomberg. Такой позиции придерживается Селсу Аморим, экс-глава МИД Бразилии, а ныне советник кандидата в президенты страны Луиса Инасиу Лулы да Силва.
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