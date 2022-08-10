WSJ: себе назло — у Европы не хватает ресурсов на новые санкции, но отступать она не намерена

Политика санкций против России пользуется всё меньшей популярностью в странах Европейского союза, однако отказываться от них Европа в ближайшее время не планирует, сообщает The Wall Street Journal. Впрочем, эксперты полагают, что и новых антироссийских мер пока ожидать не стоит, учитывая, что у Запада осталось не так уж много вариантов.

Европейские страны уже «ощущают боль» от экономической войны с Россией, последовавшей за началом российской спецоперации на Украине. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, от санкционной политики Европа не отступит, так как не видит альтернативы сохранению ограничительных мер против Москвы и поддержке Киева.

Как отмечает издание, экономическая ситуация по всей Европе ухудшается, растущие цены на продукты питания и энергоносители подогревают недовольство и оказывают давление на правительства. Это приводит к тому, что некоторые западные политики уже сомневаются в целесообразности санкций против России, призывая к более активным усилиям по снижению напряжённости.

Однако, по мнению других чиновников и аналитиков, шаги Москвы по сокращению поставок газа в страны Европейского союза в ответ на санкции, а также свидетельства о военных преступлениях, которые на Западе приписывают российским войскам, «не оставляют региону возможности сближения с Россией в ближайшее время».

WSJ считает, что решение президента России Владимира Путина превратить энергетику в инструмент борьбы с ЕС разрушило сложившееся за десятилетия представление о Москве как о надёжном поставщике. Германия, Италия и другие страны, которые прежде закупали большие объёмы российских газа и нефти, пытаются найти альтернативные источники поставок.

В ходе недавнего телефонного разговора канцлер Германии Олаф Шольц заявил Путину, что санкции ЕС будут пересмотрены только в контексте соглашения о прекращении огня, приемлемого для Украины, — по словам чиновников, знакомых с этими разговорами. «По сути, он сказал Путину, что только президент Украины Владимир Зеленский, только Украина может отменить санкции», — рассказал немецкий чиновник, знакомый с ходом беседы.

«Трудно увидеть какой-либо импульс для ослабления санкций», — отмечает глава европейского отделения консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман. Однако Рахман полагает, что новых ограничительных мер ожидать не стоит, считая, что у Запада в запасе «не так уж много» вариантов, а значит, дебаты об очередных пакетах санкций «будут более медленными и постепенными».

Согласно последним опросам, беспокойство относительно экономических последствий российской спецоперации и западных санкций растёт по всей Европе. Особенно тяжело противостояние России даётся политикам в Западной Европе. В частности, партия президента Франции Эммануэля Макрона недавно потеряла парламентское большинство после того, как оппоненты воспользовались высокой инфляцией и изобразили Макрона в качестве лидера, который игнорирует проблемы карманов средних французских семей.

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на прошлой неделе призвала президента ослабить санкции против России. «Эти санкции не служат абсолютно никакой цели, кроме как заставить европейский народ, включая французский, страдать», — заявила политик.

В Германии премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер недавно разошёлся во мнении со своей консервативной партией и большинством политического истеблишмента Германии, предупредив, что продолжать изоляцию России опасно. «Мы движемся к 8—10 процентам инфляции. Меня в первую очередь беспокоит вся наша экономика и социальная сплочённость нашей страны», — заявил он в интервью газете Die Zeit.

Тем не менее, пишет WSJ, европейцы пока не готовы отступать от поддержки Украины. Большинство политических деятелей в Германии и Франции продолжают поддерживать стратегию санкций и замещения российских поставок. Особенно сильны антироссийские настроения в Восточной Европе, где правительства и избиратели решительно настроены продолжать давление на Россию посредством санкций и военной помощи Киеву, «чего бы это ни стоило».