Fox News: Трампа и Клинтон судят неодинаково — сторонники экс-президента возмущены обысками в его резиденции

В частной резиденции бывшего президента Дональда Трампа ФБР провело беспрецедентный обыск и изъяло якобы засекреченные материалы, однако шесть лет назад его соперница на выборах Хиллари Клинтон так и не понесла ответственности за хранение конфиденциальной информации на частном сервере, напоминает ведущий Fox News Лоуренс Джонс. Сторонники Трампа возмущены такими двойными стандартами правосудия и обвиняют властей в преследовании единственного человека, который ставит на первое место американский народ и его ценности.

УИЛЛ ХЁРД, бывший член Палаты представителей от республиканцев (заседание 7 июля 2016 года): То есть у бывшего госсекретаря, одного из самых влиятельных советников президента по внешней политике и национальной безопасности хранилась на сервере в подвале её дома информация, собранная из самых конфиденциальных источников, и её никто не охранял? И это не преступление? Это возмутительно.

ЛОУРЕНС ДЖОНС, ведущий Fox News: Помните такое? Приветствую всех на программе «Через всю страну». Именно такие эмоции заставляют сегодня вечером многих американцев задаться вопросом, не является ли судебная система в этой стране двухуровневой. Хиллари Клинтон так и не понесла ответственности за частный почтовый сервер, однако теперь мы видим, как в частной резиденции бывшего президента Дональда Трампа проводят беспрецедентный обыск.

Сегодня вечером стало известно, что адвокат бывшего президента засвидетельствовал в июне, что в Мар-а-Лаго (частной резиденции Трампа. — ИноТВ) нет никаких засекреченных материалов. При этом бывший президент Трамп настаивает, что все изъятые документы были рассекречены, на это у него как у президента были полномочия. И ещё раз повторю: у Хиллари Клинтон был целый частный сервер. Так почему же правосудие вершится неодинаково?

Я слетал в город Палм-Бич во Флориде и поговорил со сторонниками Трампа перед Мар-а-Лаго, чтобы услышать, что они могут сказать на эту тему. Смотрим.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Что вы думаете по поводу ФБР и почему они решили провести обыск в доме бывшего президента?

АМЕРИКАНКА: Я думаю, они просто мафия, знаете? Которой отдают приказание провести обыск.

ДРУГАЯ АМЕРИКАНКА: Они выслеживали этого человека, нашего бывшего президента, так долго, что пытаются найти любую грязь, которую можно на него навесить.

ТРЕТЬЯ АМЕРИКАНКА: Это безумие. Я ещё никогда не видела, чтобы такое происходило в Соединённых Штатах. В тюрьму должен отправиться Байден. ФБР должны задержать Хантера (Байдена, сына президента. — ИноТВ).

АМЕРИКАНЕЦ: Левые его ненавидят. Я имею в виду, он здесь единственный человек, который может посадить этих парней в тюрьму и на самом деле осушить болото. И это преследование продолжается уже шесть лет — с тех пор, как он спустился по тому эскалатору, они травили его. Вчера был последний шаг, мы никогда такого ещё не видели.

ЧЕТВЁРТАЯ АМЕРИКАНКА: Я думаю, они хотят добиться, чтобы он не мог баллотироваться.

ПЯТАЯ АМЕРИКАНКА: Я думаю, они пытаются притеснить американский народ и пытаются преследовать человека, кто поставил на первое место нас и американские благочестивые ценности. Вот почему, я думаю, они его преследуют: чтобы запугать нас, американцев.