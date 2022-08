Hill: почти 40% американцев не хотели бы вновь увидеть Трампа или Байдена в Белом доме

Многие американцы считают, что повторный срок для любого из двух последних президентов США стал бы «самым худшим, что может произойти». Как показал недавний опрос, около 37% зарегистрированных избирателей из обеих партий заявили, что переизбрание Дональда Трампа было бы «самым худшим» вариантом для страны, и около 35% думают так же в отношении Джо Байдена, сообщает The Hill.

Почти 40% американцев в настоящий момент считают переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа или действующего президента Джо Байдена «худшим, что может произойти», пишет The Hill. Это показали результаты недавнего опроса, проведённого при содействии информационного портала Yahoo News, поясняется в статье.



Исследование проводилось в период с 28 июля по 1 августа. В нём приняли участие 1557 взрослых американцев, которые были отобраны для репрезентативного отражения мнений по таким категориям, как пол, возраст, уровень образования, расовая принадлежность и голосование на предыдущих президентских выборах 2020 года, говорится в статье.



Им предлагалось выразить своё отношение, используя шкалу из пяти вариантов ответа: «не уверен», «лучшее, что могло бы произойти», «в целом хорошо», «сочетание хорошего и плохого», «в целом плохо» — для оценки в случае победы Трампа или Байдена на новых выборах. В результате большинство респондентов выбрали наиболее негативный вариант, пишет The Hill.



Почти три четверти сторонников Демократической партии считают, что переизбрание Трампа стало бы «самым худшим», и около трёх четвертей сторонников Республиканской партии аналогично оценивают переизбрание Байдена. При этом 85% демократов и 25% республиканцев выступают против нового выдвижения кандидатуры Трампа в 2024 году, а против Байдена, соответственно, 43% демократов и 84% республиканцев.



В целом около 37% зарегистрированных избирателей из числа сторонников обеих партий заявили, что переизбрание Трампа на новый срок было бы «самым худшим» для страны. И около 35% респондентов придерживаются такого же мнения относительно Байдена на президентских выборах в 2024 году, сообщается в статье.



Но хотя многие американцы считают, что второй президентский срок для этих кандидатов будет «самым худшим, что может произойти», в то же время если бы новые выборы вместо 2024 года состоялись сегодня, то около 41% избирателей заявили бы, что поддержали бы Байдена, а 39% заявили бы, что поддержали бы Трампа, пишет The Hill.



Отвечая на вопрос, кого бы они поддержали, если бы Байдену гипотетически пришлось отойти от дел, только 30% респондентов из числа сторонников демократов или близких к ним независимых кандидатов заявили, что хотели бы видеть на его месте вице-президента Камалу Харис, в то время как 52% предпочли бы, чтобы вместо этого кандидатом от Демократической партии стал кто-то другой.



В то же время около трети респондентов из числа сторонников республиканцев или близких к ним независимых кандидатов заявили, что предпочли бы в качестве кандидата от Республиканской партии губернатора Флориды Рона Десантиса, и ещё 44% поддержали Трампа, заключает The Hill.