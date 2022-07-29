Guardian: не Байден и не Трамп — американцы ждут новых кандидатов на выборах 2024 года

В США на президентских выборах 2024 года большинство избирателей хотят видеть не Джо Байдена и Дональда Трампа, а других кандидатов, публикует The Guardian выводы недавнего опроса. При этом в качестве возможных вариантов в демократическом лагере называют вице-президента Камалу Харрис и сенатора Берни Сандерса, а среди республиканцев — губернатора Флориды Рона Десантиса и Майка Пенса, который был вице-президентом при Трампе.

Большинство американских избирателей не хотят, чтобы Джо Байден или Дональд Трамп участвовали в следующих президентских выборах в 2024 году, приводит The Guardian результаты недавнего опроса NewsNation/Decision Desk HQ.

Как рассказывает издание, более 60% проголосовавших и 30% демократов не хотят, чтобы Байден снова стал кандидатом на кресло президента. В то же время 57% опрошенных против участия Трампа в выборах 2024 года, а среди республиканцев эта цифра достигает 26%.

Ранее 79-летний Джо Байден, который стал самым старым американским лидером, заявил о своём желании пойти на второй срок. «Я верю в судьбу, — признался он в декабре.— Судьба вмешивалась в мою жизнь много раз. Если я буду так же здоров, как сейчас, тогда я действительно пойду на выборы».

Британская газета отмечает, что первый срок Байдена был омрачён различными кризисами: от вывода войск из Афганистана до российской спецоперации на Украине, от пандемии коронавируса до серьёзных экономических проблем в стране. Кроме того, во время его пребывания в Белом доме состоялась попытка республиканцев под предводительством Трампа сорвать американские выборы и атаковать избирательные права населения.

Соперник нынешнего президента также дал основания предполагать, что скоро объявит о своём решении баллотироваться в третий раз. Возможно, таким образом Дональд Трамп попытается избежать возможных уголовных обвинений в попытке подорвать избирательную кампанию и организации штурма Капитолия, который привёл к человеческим жертвам.

По данным опроса, большинство респондентов не знают, кого из политиков они бы хотели видеть на месте Байдена и Трампа в президентской гонке. На месте кандидата от демократов 44,2% опрошенных хотели бы видеть «кого-то другого», а среди предложенных вариантов лидирует вице-президент Камала Харрис (16,1% голосов). Далее идут 80-летний сенатор-социалист из Вермонта Берни Сандерс (10,7%), губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (8,9%) и министр транспорта Пит Буттиджич (7,8%). Небольшое число голосовавших упомянуло прогрессивного члена палаты представителей Александрию Окасио-Кортес, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и губернатора Иллинойса Джея Роберта Притцкера.

Что касается республиканцев, «кого-то другого» хотят видеть кандидатом 38,1% опрошенных, пишет The Guardian. При этом губернатора Флориды Рона Десантиса поддержало 23,4% участников, а Майка Пенса, бывшего вице-президентом при Трампе, — 20,5%. Кроме них упоминания удостоились экс-представитель США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Техас Тед Круз, губернатор Техаса Гргег Эбботт, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и сенатор от штата Арканзас Том Коттон.