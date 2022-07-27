«Зубную пасту трудно вернуть в тюбик» — обозреватель Fox News усомнился, что Байден восстановит подорванную репутацию

Американский президент продолжает терять поддержку избирателей, поскольку воспринимается как «слишком медлительный, некомпетентный и старый», считает обозреватель Fox News Джо Конча. По его словам, главе Белого дома не удастся вернуть утраченное доверие, но и уход с поста не спасёт страну от многочисленных кризисов.

С нами на связи обозреватель Fox News Джо Конча. Я уверена, что он может многое сказать о том, что происходит этим утром. Итак, Джо, меня больше всего поразило, что рейтинг одобрения (Джо Байдена. — ИноТВ) составляет 31 процент. Следовательно, 60 процентов не поддерживают работу, которую он делает. Изменится ли что-то, если президент выйдет и скажет: «Я покидаю свой пост»? В настоящий момент у меня такое ощущение, что Америка сейчас просто спускается в унитаз.

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Совершенно верно, Эшли. Из кандидата, набравшего 81 миллион голосов — наибольшее количество за всю историю (США. — ИноТВ) — он превратился в президента, которого поддерживает менее одной трети страны.

И если копнуть глубже, то всё выглядит ещё хуже, не так ли? Я имею в виду, у него 23 процента одобрения среди тех, кто поддерживает независимых кандидатов; людей, от которых зависит исходы выборов повсюду — от Джорджии, Аризоны до Огайо, Висконсина, Пенсильвании и Мичигана. А ещё 19 процентов одобрения среди латиноамериканцев, которых Джилл Байден, первая леди, ласково называла основой для тако.

Так что это необратимые показатели. Потому что, как только президент или лидер начинает восприниматься слишком медлительным, некомпетентным, старым, то зубную пасту трудно вернуть обратно в тюбик.

Но в целом… знаете, я прочитал авторскую статью, которая вышла в эти выходные в The Washington Post. В ней говорится, что если Джо Байден просто откланяется, то внезапно всё опять вернётся к проблемам на местах. Это не очень хорошо и для Демократической партии. Кто является президентом, в таком случае не так уж важно.

Инфляция не исчезнет, если Джо Байден скажет, что он больше не будет баллотироваться. Цены на газ не опустятся, если Байден уйдёт. Резкий рост преступности повсюду — от Нью-Йорка до Чикаго и Лос-Анджелеса, — также внезапно не испарится. Как и проблемы на границе, которую язык не поворачивается назвать безопасной с учётом того, что в нашу страну прибывают миллионы нелегалов, а вместе с ними фентанил, который убивает рекордное число американцев.

Так что в целом, Эшли и Тодд, к настоящему моменту не так уж важно, кто является президентом. Судя по 18 месяцам, которые он находится у власти в Вашингтоне, у Демократической партии проблемы с донесением своих идей, потому что у них сейчас нет лозунга, который бы гласил: «Вот что мы собираемся сделать для страны».

Дата выхода в эфир 25 июля 2022 года.