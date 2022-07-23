Newsweek: Трамп обвинил Пенса в негативных последствиях политики Байдена
Россия никогда бы не начала спецоперацию на территории Украины, если бы Пенс признал недействительной победу Байдена на президентских выборах 2020 года, уверен Трамп. А нежелание Пенса аннулировать результаты в итоге спровоцировало множество проблем, от обострения конфликта на Украине до инфляции, роста цен на топливо и провального ухода американских войск из Афганистана, подчеркнул бывший президент. Трамп также опубликовал это на своей странице в соцсети Truth Social, поскольку слушания транслировались в прямом эфире, поясняется в статье.
В заявлении Трампа подчёркивается, что Пенс сказал ему и всем остальным, что «ничего не мог поделать с подсчётом голосов на выборах», отклонив все его призывы расследовать «крупномасштабное мошенничество» с голосами избирателей и различные нарушения, допущенные в процессе выборов в 2020 году. Трамп утверждает, что Пенс был неправ, пишет Newsweek.
По мнению экс-президента, именно отказ Пенса сделать это мог «оказаться событием, изменившим ход выборов», что повлекло за собой негативные последствия для США и других стран. «У нас не было бы никакой инфляции, был бы недорогой бензин и доминирование в сфере энергетики, не было бы вооружённых конфликтов и массы смертей, конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло», — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что Америка смогла бы осуществить вывод своего контингента в те же сроки, но сделала бы это, сохранив силу и достоинство. Кроме того, по его мнению, это позволило бы США сохранить авиабазу Баграм, избежать ненужных смертей и не оставить талибам* первоклассную военную технику стоимостью до $85 млрд.
Если бы Пенс не признал сразу победу Байдена и законодательные собрания штатов просто ещё раз внимательно рассмотрели все обнаруженные в ходе выборов факты мошенничества, злоупотреблений и нарушений, то Америка сейчас была бы совершенно иной, заявил Трамп.
Между тем в среду на голосование в конгрессе был вынесен двухпартийный законопроект, который предлагает внести изменения в закон «О подсчёте голосов на выборах» от 1887 года и обеспечить, чтобы вице-президент мог подсчитывать голоса коллегии выборщиков только на основе выбора избирателей в каждом штате, заключает Newsweek.
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