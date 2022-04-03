Майк Пенс: такого урона Америке, как Байден, не нанёс ни один президент в новейшей истории

Политические просчёты Джо Байдена привели к такому серьёзному ущербу для США, какого не допускал ещё ни один глава государства в новейшей истории Америки, полагает бывший вице-президент США Майк Пенс. Как пояснил Пенс в интервью Fox News, всего за 14 месяцев с момента инаугурации Байдена страна получила тяжелейшую инфляцию, миграционный кризис, подскок цен на бензин и многие другие проблемы.

А обсудим мы этот и многие другие вопросы с бывшим вице-президентом Майком Пенсом. Господин вице-президент, большое Вам спасибо, что ко мне заглянули. Не допустил ли я в подводке какую-нибудь неточность, которую Вы хотели бы оспорить?

МАЙК ПЕНС, бывший вице-президент США: Нет, на мой взгляд, неудачные решения нынешней администрации Вы описали очень точно. Я считаю, что ни один президент США в новейшей истории страны не нанёс Америке такого урона, как Байден.





Всего за 14 месяцев инфляция у нас достигла рекордных за 40 лет показателей, мы получили самый тяжёлый кризис на границе в своей истории, цены на бензин выросли на 70 процентов, мы увидели катастрофически организованный вывод войск из Афганистана, ошибки в борьбе с пандемией коронавируса — и этот список можно продолжать.





Должен сказать Вам, Брайан: я очень горд тем, как проявили себя республиканцы, играя роль верной стране оппозиции. На протяжении последних полутора лет мы последовательно указывали нынешней администрации на её просчёты. Но я убеждён, что это лишь одна половина формулы, которая позволит нам не только снова получить контроль над конгрессом, но и завоевать сердца и умы избирателей по всей Америке.





Я убеждён, что консерваторы обязательно должны предложить убедительную и позитивную повестку, построенную на наших высочайших идеалах. И именно поэтому на этой неделе наш фонд представил «Повестку свободы».

Дата выхода в эфир 03 апреля 2022 года.