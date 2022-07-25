«Выйди из гонки, Джо»: Байден сможет спасти свою партию, отказавшись от второго срока, считает аппаратчик-демократ

Джо Байден должен как можно скорее объявить о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, пишет на страницах The Washington Post бывший издатель газеты New York Newsday Стивен Айзенберг, занимавший пост руководителя аппарата при мэре Нью-Йорка Джоне Линдси. По мысли Айзенберга, отказавшись от притязаний на второй срок, Байден сможет сконцентрироваться на решении насущных задач — а кроме того, поможет демократам показать хороший результат на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

Президенту США Джо Байдену следует уже сейчас объявить о том, что он не примет участия в президентских выборах 2024 года — ведь, если ему удастся избраться на второй четырёхлетний срок, он вновь вступит в должность в возрасте 82 лет, а просить соратников по Демократической партии и американский народ «идти на такой риск» он не вправе, пишет в своей статье для The Washington Post бывший издатель таблоида New York Newsday и руководитель аппарата экс-мэра Нью-Йорка Джона Линдси Стивен Айзенберг.

Как отмечает Айзенберг, банальный расчёт подсказывает, что объявлять об отказе от участия в следующих выборах до того, как он будет обязан огласить свои планы, президенту не стоит, поскольку в таком случае он станет «хромой уткой», сразу же потеряв возможность делать любые хоть немного значимые шаги. И тем не менее в случае Байдена такой расчёт отнюдь не верен — и на это есть целый ряд причин, убеждён автор.

Во-первых, если Байден сразу же выйдет из гонки, главной темой намеченных на ноябрь промежуточных выборов в конгресс станет не его фигура, а ключевые вопросы политической повестки и личные качества отдельных кандидатов на кресла в палате представителей и сенате, полагает Айзенберг. По его мнению, при таком сценарии администрации Байдена больше не придётся тщательно следить за своими заявлениями и тратить время, силы и деньги на поддержание «возможности второго срока» — а президент сможет абсолютно честно заявить, что он полностью сосредоточен на решении насущных задач, от которых зависит будущее США.

Внутри Демократической партии уже начали плести интриги те, кто сам хочет сесть в президентское кресло — и если Байден прямо сейчас не объявит, что не будет на него претендовать, эта «тайная кампания против него» будет только усиливаться, предупреждает Айзенберг. На это в том числе указывают его низкие рейтинги как среди граждан США, так и внутри партии, поясняет он.

Байдену нет смысла тянуть время, избегая статуса «хромой утки», поскольку многие и так видят его старым, слабым здоровьем и неэффективным лидером даже тогда, когда он говорит совершенно справедливые вещи — а отказываясь наконец принять решение о том, что его президентство ограничится одним сроком, он только подпитывает такие опасения, уверен Айзенберг. Да, он ненамного старше Дональда Трампа (тому на момент завершения следующих выборов будет 79), но для Байдена, в отличие от его соперника, главной политической обузой является именно возраст, считает автор. По мысли Айзенберга, Байден оказался гораздо более сильным президентом, чем можно было бы предположить, глядя на его рейтинги: он прямо и честно заявлял о своих убеждениях, имеет крепкую политическую повестку и ему хватило стойкости, чтобы дать ответ Владимиру Путину на Украине, объединив при этом вокруг себя весь Запад. Поэтому, выйдя из гонки, Байден только выиграет — ведь его рейтинги больше не будут создавать ненужную тревогу у демократического электората, констатирует он.

Отказавшись от притязаний на второй срок и сместив таким образом фокус внимания с себя на кандидатов в конгресс и их личные позиции по различным вопросам, Байден даст демократам куда более высокие шансы получить хороший результат в ноябре, что, в свою очередь, поможет ему оставшиеся два года добиваться принятия нужных ему законов, рассуждает Айзенберг. К тому же президенту не придётся больше отвечать на трудные вопросы, например, о том, кто на предстоящих президентских выборах будет его кандидатом в вице-президенты и кого он планирует назначить на ключевые должности в случае победы, отмечает он.

Не исключено, что Байден и сам так думает — ведь он как-то раз назвал себя «переходным президентом», напоминает Айзенберг. «Если это действительно так, то ему стоит без промедления поделиться этим решением со всеми нами. Авторитет и достоинство Байдена только окрепнут, он чётко обрисует перспективы на ближайшие два года и устранит из предвыборной кампании отвлекающие факторы. А сам он в полной мере станет человеком насущных задач и сегодняшнего дня», — подытоживает автор.