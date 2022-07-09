Fox Business: новый тренд в политике — демократы по-тихому сливают Байдена
По мере приближения выборов и таяния надежд демократов в партии появилась новая тенденция: держаться подальше от президента и по-тихому, насколько возможно, слить его. Ауч.
По мере приближения выборов и таяния надежд демократов в партии появилась новая тенденция: держаться подальше от президента и по-тихому, насколько возможно, слить его. Ауч.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Анголы Жоау Лоуренсу в связи со смертью экс-лидера страны Жозе Эдуарду душ Сантуша.
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России между петербургской командой и «Спартаком».
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин переживает по поводу своего будущего в клубе.
Лидеры партий Шри-Ланки во время экстренного заседания из-за протестов в Коломбо призвали президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку.
«Телеспорт» прислал в Российскую премьер-лигу (РПЛ) письмо, в котором сообщил, что готов к дальнейшему сотрудничеству в рамках приобретения прав на трансляцию Кубка лиги.
Хореограф и тренер Илья Авербух рассказал о дебютном выступлении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой в его шоу «Чемпионы».
Следователи СК России запросят у Министерства обороны информацию о том, что Киев отдал приказ провести карательные рейды в Николаеве для публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами. Ведомство изучит эти данные в рамках уголовных дел.
Украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
Агент защитника «Галатасарая» Маркао Алешандре Роша Лоурес рассказал об интересе «Зенита» к своему клиенту.
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча легенд с «Зенитом».
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Бали потребовал от Вашингтона прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване.
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность установки камер в раздевалках национальных команд во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в преддверии матча за Суперкубок с «Зенитом» высказался о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
Бригаду территориальной обороны в Харькове из-за больших потерь и дезертирства доукомплектовывают заключёнными. Об этом сообщили в Минобороны России.
Главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон сообщил, что британскому пилоту Mercedes и семикратному чемпиону мира «Формулы-1» Льюису Хэмилтону заменят шасси после аварии в квалификации к спринтерской гонке в Австрии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен «сочиняет небылицы», чтобы оправдать провал своих попыток склонить другие страны к изоляции России. Так представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Госдепа о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы оказался в изоляции и покинул встречу на G20 «досрочно».
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах в России.
Российским туристам и сотрудникам посольства в Шри-Ланке ничего не угрожает на фоне протестов против президента страны Готабаи Раджапаксы. Об этом заявили в диппредставительстве России в Коломбо.
Российские самолёты Су-35с и МиГ-31бм ВКС сбили два украинских штурмовика Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Юрист Андрей Князев поделился мнением, почему у российского форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова могли возникнуть проблемы с рабочей визой США.
Британский журналист Сэм Стрит возмущён тем, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина должна будет заплатить налог в России с призовых за участие в финале Открытого чемпионата Великобритании — 2022.
Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации нацбатальона «Торнадо» в Днепропетровской области, уничтожив там более 40 боевиков. Об этом сообщило российское Минобороны.
Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что полузащитнику Зелимхану Бакаеву, перешедшему в «Зенит», нечего доказывать своему родному клубу.
В полиции японской префектуры Нара, где накануне был убит бывший премьер-министр Синдзо Абэ, допустили, что с обеспечением охраны политика были проблемы. Об этом сообщил начальник полицейского управления Кадзуо Охаси.
Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании попасть в еврокубки вместе с клубом.
Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на третьем этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
ВКС России в районе Часова Яра в ДНР поразили высокоточным оружием ангар с американскими гаубицами M777, из которых украинские военные обстреливали Донецк. Об этом сообщили в российском Минобороны.
ВКС России нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Соледара. В результате атаки там уничтожены более 30% украинских военных и выведена из строя большая часть орудий.
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что гонщик команды Макс Ферстаппен является уникальным.
Американский журналист New York Post Фил Мушник раскритиковал решение вручить футболистке сборной США Меган Рапино высшую награду страны — Президентскую медаль свободы.
Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях под Брянском, сообщил областной губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в Унечском районе на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом.
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, что Рафаэль Физиев возьмёт верх над Рафаэлем дос Аньосом в главном поединке турнира UFC Vegas 58.
В парк авиакомпании «Аэрофлот» в скором времени поступит самолёт МС-21. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий на фоне протестов в столице страны.
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что Рафаэль Физиев является одним из наиболее перспективных представителей категории до 70,3 кг в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».
Российский президент Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим экс-премьером Японии Синдзо Абэ. Вопрос об участии российских представителей на похоронах японского политика будет зависеть от правил протокола.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал главной целью «Пари Сен-Жермен» для усиления атаки.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион попросил у России помощи в связи с отключением газоснабжения со стороны Украины.
Донецкий «Шахтёр» собирается подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за разрешения для иностранных игроков приостанавливать контракты с украинскими клубами.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не намерен вести какие-либо обсуждения с главой NASA Биллом Нельсоном, пока с предприятий российской госкорпорации не снимут санкции. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев доставит проблем красно-белым в матче за Суперкубок России.
Протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её, сообщает AFP.
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о проблемах в составе ЦСКА перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».
США вместе с главными европейскими союзниками, вероятно, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса, пишет немецкая газета Die Welt.
Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему принял решение перейти в бразильский «Коринтианс» на правах аренды.
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».
Глава Минтранса России Виталий Савельев уверен, что Калининградская область не окажется в транспортной блокаде из-за введённых Западом санкций.
Президент США Джо Байден солгал, что «никогда не высказывался плохо» о покойном сенаторе Джоне Маккейне, во время вручения Президентской медали свободы его вдове Сидни. Об этом сообщает Fox News. Телеканал в качестве подтверждения своего заявления привёл в пример случаи, когда Байден грубо выступал против сенатора Маккейна, который претендовал на пост главы государства.