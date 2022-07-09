Fox Business: новый тренд в политике — демократы по-тихому сливают Байдена

На фоне приближающихся выборов в конгресс США демократы стараются дистанцироваться от Джо Байдена, а после них и вовсе слить американского лидера, полагает Fox Business. Виной тому низкий уровень поддержки Байдена — всего 36% за четыре месяца до выборов.

По мере приближения выборов и таяния надежд демократов в партии появилась новая тенденция: держаться подальше от президента и по-тихому, насколько возможно, слить его. Ауч.

В среду Байден прибыл с визитом в Огайо, где выступил с речью об экономике. Примечательно, что на мероприятии не присутствовал Тим Райан, представитель умеренного крыла партии, баллотирующийся на свободное место в сенате Огайо. Это важнейшая гонка, но Райан, очевидно, считает, что Байден не помог бы, а лишь навредил его шансам. Нан Уэйли, представительница умеренного крыла партии, которая баллотируется на пост губернатора Огайо, также не присутствовала.

На сайте cnn.com, который, несомненно, является бастионом поддержки Байдена, недовольны отсутствием смелого лидерства. Там предполагают, что президент, это слова CNN, пожилой человек, который не годится для подобного времени. Повторюсь, это их слова, не мои. The New York Times: демократы всё чаще считают его, то есть президента, якорем, от которого следует избавиться в 2024 году.

Всё это беспокойство является результатом низкого уровня одобрения президента. Уровень его поддержки значительно ниже 40%. 36% — всё, что у него осталось. Не очень хорошо, когда до выборов осталось четыре месяца. Вот вам мой прогноз: демократы по-крупному проиграют в ноябре, а вскоре после этого вину возложат на Байдена и сольют его.

Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года.