Press TV: «не вправо, не влево, а вперёд» — в США решили создать новую третью партию

Десятки бывших республиканцев и демократов объявили о создании партии, получившей название Forward (Вперёд). Они надеются бросить вызов своим бывшим соратникам на фоне увеличивающегося политического раскола внутри американского общества, передаёт Press TV.

Десятки бывших республиканцев и демократов объявили о создании новой третьей национальной партии. Таким образом они отреагировали на проблемы политической системы США, которая становится «всё более поляризованной и тупиковой», сообщает Press TV.

Новая партия получила название Forward (Вперёд). Её возглавят бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и экс-губернатор Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман, ранее представлявшая республиканцев.

По словам бывших чиновников, избирателей тревожит «недееспособная двухпартийная система» страны. Они надеются, что «Вперёд» станет жизнеспособной альтернативой республиканцам и демократам, которые доминируют в американской политике.

Лидеры партии намерены устроить осенью турне по США. Официальная презентация «Вперёд» состоится в Хьюстоне 24 сентября, а летом следующего года планируется провести национальный съезд партии в одном из крупных городов.

Основатели партии мотивировали её создание опросом Gallup, проведённым в 2021 году. Согласно исследованию, рекордное количество — две трети — американцев считают, что стране нужна третья политическая сила.

У партии, которая позиционирует себя как центристскую, пока нет конкретного курса. Но её лозунг звучит следующим образом: «Как мы будем решать большие проблемы, стоящие перед Америкой? Не влево. Не вправо. Вперёд».

Республиканцы и демократы могут по очереди избирать президентов и контролировать конгресс, потому что американская система «отбивает у людей охоту» поддерживать третьи партии, в том числе зелёных и либертарианцев. Остаётся неясным, как «Вперёд» сможет повлиять на электоральные перспективы конкурентов на фоне глубокого раскола в американском обществе.

Политологи серьёзно сомневается, что ей удастся преуспеть, поскольку кандидаты от третьих партий обычно сталкиваются с большими трудностями на выборах. Очень часто их даже не допускают к президентским дебатам.

В то же время, по словам экспертов, на решение республиканцев и демократов влияют крупные корпорации и финансовый рынок. Кроме того, представителям двух основных партий США не хватает влияния, чтобы провести в стране значимые реформы, заключает Press TV.