Fox News: США развалили свою транспортную систему и хотят передать этот опыт другим странам

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что его министерство намерено «помогать» другим странам перенимать американский опыт и профессионализм в области транспортной инфраструктуры. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, это предложение звучит не заманчиво, а угрожающе, учитывая, каким ненадёжным, грязным и опасным стал общественный транспорт в США в последние годы.

Всего три-четыре года назад вы могли сесть на самолёт и полететь в любую точку страны довольно дёшево, ожидая, что время вылета и прибытия, в целом, будет соответствовать расписанию. Так обстояли дела в США, наверное, лет 50. А доводилось ли вам летать в последнее время? Если да, то вы знаете, что ситуация сильно изменилась.



Поэтому мы решили, что стоит навести справки о Министерстве транспорта, которое всем этим заведует. Его руководитель, (бывший. — ИноТВ) мэр (города Саут-Бенд. — ИноТВ) Пит закончил кормить грудью* и выступил с важным заявлением. И это заявление повергает в ужас лидеров государств по всему миру. Вот что сказал мэр Пит.



ПИТ БУТТИДЖИЧ, министр транспорта США: Наверняка вы много слышали о том, как Министерство транспорта использует закон президента Байдена об инфраструктуре, получивший поддержку обеих партий, для модернизации наших транспортных систем… Сегодня мы с восторгом объявляем о новой инициативе нашего министерства под названием Momentum («Движущая сила». — ИноТВ), цель которой — помогать странам по всему миру учиться на нашем лучшем практическом опыте и профессионализме в области планирования и модернизации транспортной инфраструктуры.



До какой степени эти люди оторваны от реальности? Мэр Пит говорит нам, что добился таких успехов, что собирается, цитирую, «помогать странам по всему миру учиться на нашем лучшем практическом опыте и профессионализме в области транспортной инфраструктуры».



Звучит как обещание, но на самом деле это угроза. Всякий, кто ездил в метро любого большого города Америки, знает, насколько эта угроза страшна. К примеру, в Нью-Йорке, в крупнейшей системе метро, по поручням теперь скользят крысы. Постоянно! Есть видео. Ой, крыса!



Пассажиры тем временем затаскивают в вагоны метро дорожки для скольжения, чтобы танцевать тверк. Вы видите эти кадры на экране прямо сейчас. Это действительно происходит!



Только сегодня один из наших продюсеров по пути на работу увидел в метро Нью-Йорка — всего за полторы минуты — сначала мужчину, справляющего малую нужду на галерее, а затем женщину, конечно же, в маске, пишущую на стене: «Е… полицию!»



Итак, вот он, успех, который мэр Пит хочет экспортировать в другие страны мира!



ГОЛОС: Ага… Я пошлю это видео губернатору, чтобы он посмотрел на это дерьмо. Вы только гляньте… (неразброчиво). Вот чем я должен заниматься. Я должен работать во всём этом. Никакого смысла. Отвратительно. Отвратительно.



Есть много тысяч видео точно такого же типа. По всему интернету. Большинство из них мы вам показать не можем: они слишком шокирующие. И это — крупнейшая система общественного транспорта в Соединённых Штатах! Система мэра Пита.



А как обстоят дела у остального мира? Ну, если вы бывали в токийском метро, там все хорошо одеты, всё чисто, нет танцующих у шеста крыс. Сидения с подушечками — в Нью-Йорке мы себе такого не можем позволить, потому что люди просто воруют подушечки! Там нет вездесущих граффити, никто не колется наркотиками, никто не толкает вас под поезд…



И это не только в Японии. Бывали в метро Сеула? Вот оно, смотрите. Довольно чисто. Даже в Бангкоке, который больше Нью-Йорка и в котором гораздо больше бедных, очень приличная система общественного транспорта. Фотографию станции метро вы сейчас видите на экране.



Итак, если вы управляете иностранным государством, и к вам подкатывает мэр Пит со своими маслеными речами в духе компании McKinsey — о «движущей силе» и о том, как мы поделимся с вами нашим лучшим практическим опытом, — наш совет таков: бросайте трубку сразу. Скажите ему, чтобы шёл дальше разбираться с расистскими дорогами. От этого парня надо отделаться как можно скорее.



Дата выхода в эфир 26 июля 2022 года.



* Ведущий Fox News высмеивает министра транспорта США Пита Буттиджича за то, что в 2021 году, в разгар кризиса поставок, тот взял почти два месяца оплачиваемого отпуска по уходу за усыновлёнными детьми. Буттиджич — открытый гей и состоит в однополом «браке» (прим. ИноТВ).