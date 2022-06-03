Fox News: в США выпустили социальную рекламу, поощряющую наркозависимость

Власти американских городов занимаются поощрением наркомании под видом профилактики передозировок, сообщает Fox News. Социальная реклама призывает «знать свою дозу» и «употреблять вместе с друзьями», при этом на плакатах изображены весёлые и довольные жизнью люди. «Не стыдись, если употребляешь, чувствуй свою силу в том, что употребляешь безопасно», — такой текст, одобренный департаментом здравоохранения Нью-Йорка, можно увидеть в городском метрополитене.

В прошлом году от передозировки наркотиками умерли более ста тысяч американцев. Вероятно, это больше, чем всё население города, где вы выросли. Возможно, кто-то из этих людей был вашим знакомым. Более 70 тысяч из этих бессмысленных смертей — от передозировки фентанилом. На самом деле это должно быть самой громкой историей в мире и, уж конечно, в нашей стране.



Но в Нью-Йорке городской департамент здравоохранения не беспокоится на этот счёт: это же не COVID! Они даже рассказывают людям, употребляющим наркотики, что зависимость от фентанила делает их сильнее! Вот какую рекламу они разместили в метро: «Не стыдись, если употребляешь, чувствуй свою силу в том, что употребляешь безопасно». Реклама также призывает, цитирую, «стараться не употреблять в одиночку» и «употреблять фентанил вместе с другими людьми по очереди».



Джине Макдональд эта тема хорошо знакома. Она на стадии излечения от наркозависимости. Опиоиды ей прописали после операции, и, как у многих других, у неё развилась зависимость. Теперь она — одна из основательниц организации «Матери против смертей от наркотиков». Сегодня она с нами.



Джина, большое спасибо, что нашли для нас время. Итак, вы видели все этапы этой эпидемии, слишком многое… Как вы расцениваете эти рекламные плакаты?



ДЖИНА МАКДОНАЛЬД, «Матери против смертей от наркотиков»: Да, слишком многое… Спасибо, что пригласили меня, Такер. Когда я в первый раз увидела эту рекламу, я подумала, как это нелепо — использовать фразу «чувствуй свою силу». Прежде всего, моя наркозависимость отняла у меня моё достоинство, моё здоровье, моих детей, мой рассудок. Никакой силы мне наркозависимость не придала. И когда я употребляла вместе с другом, и когда использовала чистую трубку, всё равно это тянуло меня в бездны ада.



Поэтому я не понимаю, как мы можем поощрять… Это очень похоже на поощрение и попытки утвердить людей в этом выборе. И в самом низу, если обратите внимание, в левом нижнем углу — запоздалое: «Как получить помощь». Не понимаю, почему они не начинают с этого?



Конечно! Это же противоположность… Зависимость — самое унизительное, что может быть с человеком. Большинство людей, у которых была зависимость, скажут, что предпочли бы рак. И то, что власти поощряют зависимость… что это значит? Зачем им это? У вас есть какие-то догадки?



ДЖИНА МАКДОНАЛЬД: Знаете, я пытаюсь разобраться в этом. И мне кажется… Люди ведь получают деньги, это большая индустрия…



Да. Это правда.



ДЖИНА МАКДОНАЛЬД: Знаете, это очень большая индустрия — зависимость и лечение. «Лечение» в кавычках. У нас в Сан-Франциско то же самое, у нас некоторое время висели такие же плакаты, такая же реклама. «Знай свою предельную дозу» и «Употребляй с друзьями». И на картинках, которые они демонстрируют, люди как будто бы на вечеринке, весело проводят время. Это поощрение.



Они размещают такие плакаты и раздают людям фольгу, соломинки, трубки. И говорят: «Мы идём навстречу людям там, где они находятся». Но на самом деле они оставляют там этих людей. Это не сострадание — оставлять людей на улице.



Если бы вы давали такие советы собственным детям, помогали бы им употреблять наркотики, их бы у вас отобрала служба по работе с семьями. Так?



ДЖИНА МАКДОНАЛЬД: Именно так! Со мной так и было: у меня случился психоз, вызванный действием метамфетамина, я была на улице, меня подобрала полиция — и я потеряла своих детей, потеряла всё. Меня отвезли в психиатрическую лечебницу и сказали: «Тебе либо сюда, либо в тюрьму». А теперь у нас больше так не делают, нам нужно больше таких мер.



Да. По-моему, вы совершенно правы. Если они действительно хотят спасти человеческие жизни, по-настоящему дать людям силы и вернуть им достоинство. Джина Макдональд, я признателен вам за то, что вы высказались, и за вашу смелость. Спасибо!



ДЖИНА МАКДОНАЛЬД: Большое спасибо, Такер!



Дата выхода в эфир 01 июня 2022 года.