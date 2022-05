Guardian: родители и врачи призывают активнее бороться с «эпидемией» смертей от передозировки в США

Статистика за 2021 год показала рекордное количество смертей от передозировки наркотиков в США — их стало больше на 15% по сравнению с предыдущим годом, а общее число подобных случаев за последние два десятилетия превысило один миллион, сообщает The Guardian. По словам экспертов, всё чаще жертвами передозировки становятся совсем молодые американцы, которые даже не всегда подозревают, что в приобретаемых ими таблетках содержатся опасные наркотические вещества, подчёркивается в статье.

23-летний фанат баскетбола Кэмерон Марч, 26-летний любящий отец маленькой дочери Тревор Фостер, 15-летний отличник и успешный стажёр ресторана Майкл Стабайл, 27-летняя студентка медицинского колледжа Тейлор Миллер, 21-летний любимец семьи Джордан Хамфри — все они и многие другие оказались в числе более чем сотни тысяч американцев, погибших в 2021 году от передозировки наркотических веществ.



Согласно отчёту, который был опубликован в среду службой Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), прошлый год стал рекордным по количеству смертей от передозировки наркотиков. По оценкам CDC, за 2021 год жертвами передозировки в США стали 107622 человека, что на 15% больше, чем в предыдущем 2020 году, пишет The Guardian.



При этом в целом с тех пор, как представители CDC начали собирать соответствующие данные около двух десятилетий назад, количество смертей от передозировки в США уже превысило один миллион, сообщается в статье. Статистика также показывает, что резкий всплеск смертности, зафиксированный в 2021 году, был вызван в первую очередь фентанилом — крайне опасным синтетическим опиоидом, на долю которого пришлось около 70% смертельных случаев.



Как свидетельствует отчёт, самый высокий уровень смертности от передозировки наркотиков при этом наблюдается среди темнокожих мужчин и юношей. На второе место вышли представители мужского населения из числа американских индейцев и коренных жителей Аляски, причём за последние годы количество таких случаев среди этих демографических групп значительно увеличилось, отмечает The Guardian.



Кроме того, за последние три года смертность от передозировки среди американских подростков удвоилась, хотя в целом потребление наркотиков среди подростков сокращается. Как рассказала в интервью The Guardian доктор Нора Волков, возглавляющая Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (Nida) при Национальном институте здоровья, проблема заключается в том, что подростки всё чаще покупают с рук таблетки, которые, по их мнению, являются успокоительными или другими лекарственными средствами, в надежде, что это поможет им избавиться от депрессии, бессонницы, зубной боли или лучше подготовиться к экзаменам.



Однако вместо этого они погибают, отравившись нелегально произведёнными пилюлями, содержащими фентанил, пояснила она. По её словам, в период с 2018 по 2021 год количество таблеток, содержащих фентанил, увеличилось на чёрном рынке почти в 50 раз. При этом всё чаще жертвами этих опасных химических веществ становятся и случайные люди, в том числе дети, которые могут насмерть отравиться, приняв таблетку, содержащую что-то, о чём они не знали, подчеркнула врач.



Например, 23-летний Кэмерон Марч был преданным фанатом баскетбольного клуба Sacramento Kings и одним из десяти детей в шумной смешанной семье. Он купил у знакомого с рук две таблетки, которые, по его мнению, были средством для борьбы с тревогой и депрессией. Марч использовал это средство и раньше — однако на этот раз таблетки, которые выглядели как настоящие лекарства, отпускаемые по рецепту, как оказалось, содержали двойную смертельную дозу фентанила.



После того как он принял их в августе прошлого года, Марч больше не проснулся, пишет The Guardian. Его мать Лиза Эзелл уверена, что её сын не знал о смертельном содержимом опасных таблеток. По её словам, вся семья до сих пор не может оправиться от горя после утраты и не может понять, зачем кто-то продал её сыну отраву. «Это не проблема наркомании. Это может случиться один раз на вечеринке, или у вашего ребенка разболелся зуб, или проблемы со спиной, и он может получить такую таблетку от друга», — подчеркнула Эзелл.



Она также потребовала, чтобы чиновники привлекали больше виновных к ответственности и делали всё возможное, чтобы как можно шире распространить информацию об этой «эпидемии» смертей, охватившей США, говорится в статье. «Так много людей умирает, и ничего не делается», — заявила Эзелл в интервью The Guardian.



Как считает директор Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками Нора Волков, американцы как нация должны срочно задаться вопросом о том, что можно сделать, чтобы избежать дальнейшего роста смертности. По её словам, гибель людей от передозировки особенно трагична, потому что это можно предотвратить с помощью других средств при своевременном оказании помощи. Многие из погибших при этом находятся в расцвете лет, а их смерть оказывается тяжёлым ударом для семьи, отметила Волков.



Она подчеркнула, что школы и родители должны больше информировать детей об опасности фентанила, а медицинские работники могли бы чаще проводить скрининг среди подростков на употребление наркотиков или наличие каких-то расстройств, таких как синдром тревоги или депрессия. По её мнению, важными шагами в борьбе со смертностью также должны стать своевременные варианты лечения от наркозависимости для тех, кто уже ей страдает, раздача тест-полосок для выявления фентанила, обмен игл и безопасные места для инъекций. Кроме того, огромное значение в профилактике имеет социальная поддержка, уверена врач.