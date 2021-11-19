WSJ: пандемия ставит новый антирекорд — в США более 100 тысяч смертей от передозировки опиоидами

За 12 месяцев с апреля прошлого года в США зафиксировали рекордное количество смертей от передозировки наркотиками — более 100 тыс. человек, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает журнал, три четверти людей умерло от передозировки опиоидами, однако ключевую роль здесь играет фентанил — сильнодействующее вещество, которое в основном нелегально производится мексиканскими наркокартелями из китайского сырья.

За последний годовой период США зафиксировали рекордное количество смертей от передозировки наркотиками, которое на фоне пандемии коронавируса впервые превысило 100 тыс. человек, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

По последним данным ведомства, за 12 месяцев с апреля прошлого года в США от последствий принятия наркотиков скончалось 100 306 человек. Это почти на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, что говорит о том, что США приближаются к очередному годовому рекорду наркотической смертности на фоне пандемии COVID-19.

«Судя по этим данным, 2021-й, похоже, будет хуже, чем 2020 год», — считает заведующий статистикой смертности при Национальном центре статистики в сфере здравоохранения Роберт Андерсон.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти три четверти смертей за этот период были вызваны опиоидами. При этом в основном люди умирали от воздействия контрабандных версий сильнодействующего вещества под названием фентанил. На формирование подобной статистики, однако, уходят месяцы, так как случаи передозировки наркотиками обычно расследуются с привлечением токсикологической экспертизы.

Фентанил на протяжении многих лет играл лидирующую роль в передозировках в США. При этом ещё в 2014 году было зафиксировано менее 50 тыс. случаев, однако к 2020 году эта цифра увеличилась до 93 330.

Между тем пандемия только усилила опиоидный кризис по многим причинам; в частности, люди, которые борются с зависимостью, оказались в большей изоляции, а лечить людей стало сложнее. Пандемия также в значительной степени отвлекла на себя ресурсы органов общественного здравоохранения, которые всё ещё пытаются обуздать коронавирус.

По словам Шелли Странк Кноп, её партнёр умер от передозировки фентанила в августе. Джеффу Мануэлю — которому было 55 лет — выписали опиоиды после операции на спине в 2008 году, однако в результате введения юридических препятствий в сфере отпуска обезболивающих он перешёл на героин. Кноп сообщила, что он не употреблял его по крайней мере два года, пока этим летом у него не случился рецидив после травмы колена.

«Это как играть в русскую рулетку, — отметила она. — Люди должны быть в курсе. Это самое тяжёлое испытание в моей жизни».

По данным Управления по борьбе с наркотиками, фентанил зачастую нелегально производится наркокартелями в Мексике с использованием китайского сырья. Кроме того, агентство недавно предупредило о распространении поддельных таблеток, содержащих фентанил, который может привести к смертельным отравлениям у людей, которые даже и не подозревали, что принимают мощный опиоид.

Фентанил может быть в 50 раз мощнее героина, и из него порой делают таблетки, чтобы замаскировать его под другие отпускаемые по рецепту препараты. Это означает, что люди могут случайно подвергнуться воздействию фентанила.

В частности, 1 ноября у Ричарда Прайса из-за фентанила умер его 33-летний сын Макс. Прайс считает, что его сын случайно подвергся воздействию этого вещества, съев наполненную им таблетку.

«Люди должны понять, что, если это произошло с нами, это может случиться с вами; от этого никто не застрахован», — объяснил он.