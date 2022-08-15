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Шольц заявил о планах работать над введением новых санкций против России 

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении работать над введением дальнейших санкций против России в связи с ситуацией на Украине.
Шольц заявил о планах работать над введением новых санкций против России 
  • AFP
  • © Yann Schreiber

Об этом он сказал в Осло в ходе пресс-конференции в рамках заседания Северного совета.

Шольц назвал санкции, введённые в отношении ряда россиян и российской экономики, очень эффективными.

«И мы будем продолжать работать в этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в рамках новых санкций.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остаётся надёжным партнёром, несмотря на санкции, но работать себе в убыток с недружественными странами не будет.

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