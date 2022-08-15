Шольц заявил о планах работать над введением новых санкций против России
- AFP
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Об этом он сказал в Осло в ходе пресс-конференции в рамках заседания Северного совета.
Шольц назвал санкции, введённые в отношении ряда россиян и российской экономики, очень эффективными.
«И мы будем продолжать работать в этом направлении», — цитирует его ТАСС.
Ранее Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в рамках новых санкций.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остаётся надёжным партнёром, несмотря на санкции, но работать себе в убыток с недружественными странами не будет.