Путин заявил об отсутствии у России желания работать в убыток с недружественными странами

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остаётся надёжным партнёром, несмотря на санкции, но работать себе в убыток с недружественными странами не будет.

Об этом он сказал на совещании по ситуации в области металлургии.

«Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», — цитирует его ТАСС.

Путин также подчеркнул, что это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил об открытости России для партнёрства с другими странами.