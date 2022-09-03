На неопределённое время: «Газпром» полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку»

«Газпром» по техническим причинам полностью остановил поставки газа в Европу по «Северному потоку». Трубопровод временно отключили ещё 31 августа для проведения техобслуживания и планировали вновь запустить уже 3 сентября. Однако в ходе проверок на последнем действующем двигателе были выявлены неисправности, и теперь его эксплуатация будет возможна только после устранения всех неполадок. Между тем провести капитальный ремонт оборудования не дают введённые Западом санкции против России, объясняют в «Газпроме». По мнению специалистов, на фоне отключения «Северного потока» Европа рискует столкнуться с острой нехваткой газа в период отопительного сезона, из-за чего стоимость сырья может впервые перевалить за $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» не будет возобновлять прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» из-за выявленных в ходе проверки технических неполадок. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — говорится в сообщении.

31 августа поставки газа по обеим ниткам «Северного потока» были приостановлены для техобслуживания единственного действующего газоперекачивающего агрегата (ГПА №24) на магистрали. Изначально предполагалось, что профилактика продлится трое суток, и уже 3 сентября газопровод вновь можно будет запустить.

Между тем при проведении регламентных работ сотрудники «Газпрома» и немецкой компании Siemens обнаружили массовые утечки масла на установке. Ростехнадзор предупредил, что выявленные неисправности не позволяют обеспечить безопасную работу газотурбинного двигателя, и его дальнейшую эксплуатацию нужно прекратить.

«Подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», — отметили в «Газпроме».

«Санкционная ловушка»

Напомним, газ по «Северному потоку» поступает напрямую из России в Германию, откуда потом транспортируется в другие страны Евросоюза. Обе нитки трубопровода проходят по дну Балтийского моря и позволяют прокачивать 55 млрд куб. м топлива в год. Для поставок сырья на магистрали установлено несколько ГПА разной мощности, а их техническим обслуживанием Siemens.

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Летом 2022 года «Газпром» был вынужден более чем в пять раз снизить прокачку газа по «Северному потоку» — с планового объёма 167 млн куб. м в сутки до 33 млн куб. м. Таким образом, мощность трубопровода упала до 20% от максимально возможной. Причиной послужили проблемы с возвратом турбины Siemens после капитального ремонта.

Изначально оборудование не удалось вернуть из-за антироссийских санкций Канады, куда агрегат был отправлен на починку. Позже Оттава по просьбе Берлина смягчила ограничения и отправила двигатель, но установка «застряла» во время транзита через Германию.

Сейчас стороны всё ещё не могут договориться по поводу гарантий и документов для транспортировки двигателя в Россию. Тем временем срок службы других турбин, необходимых для работы «Северного потока», подошёл к концу, и «Газпром» полностью отключил их, так как оборудование больше нельзя отправить на капитальный ремонт в Канаду.

«Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами, собственно говоря, попали в свою же собственную санкционную ловушку», — заявил 31 августа глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер

РИА Новости

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Примечательно, что в Европе действия «Газпрома» считают политически мотивированными, а саму Россию страны ЕС неоднократно обвиняли в якобы использовании газа в качестве инструмента давления. Аналогичное заявление в пятницу сделал и глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер после сообщения о полной остановке «Северного потока».

«Объявленное «Газпромом» очередное закрытие «Северного потока» под надуманными предлогами лишний раз подтверждает его ненадёжность как поставщика. Это также доказывает цинизм России, которая предпочитает сжигать газ вместо исполнения контрактных обязательств (перед Евросоюзом. — RT)», — написал Мамер в Twitter.

Москва между тем полностью готова выполнять свои обязательства перед европейскими потребителями, однако этому препятствуют санкции самого Запада. Такую позицию ранее выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газпром» готов и хочет дальше выполнять свои обязательства, но в данном случае с европейской стороны созданы юридические и технологические препятствия, которые не дают «Газпрому» работать. Это, действительно, кризисная ситуация… хочется призвать к здравому смыслу вот этих контрагентов «Газпрома», но пока можем только констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны», — подчеркнул представитель Кремля.

Ценовой безлимит

По мнению опрошенных RT специалистов, полное отключение «Северного потока» может привести к очередному витку роста цен на газ в Европе. Согласно оценке финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, стоимость сырья может вновь подняться до $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, не исключил повышение цен до $4 тыс. в обозримой перспективе. Похожей оценки придерживаются и в «Газпроме».

«При сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и $4 тыс. за 1 тыс. куб. м. А буквально в последние дни включился ещё и азиатский сезонный фактор в борьбу за СПГ с европейским рынком. И, без сомнения, азиатский сезонный фактор оказывает давление на ценовой тренд», — заявил Алексей Миллер.

Как объяснил Артём Деев, в последние месяцы «Северный поток» оставался ключевым маршрутом для транспортировки газа из России в ЕС. Так, на сегодняшний день прокачка топлива по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит российского топлива через свою территорию, а европейские власти по-прежнему выступают против запуска «Северного потока — 2».

«Таким образом, на полную мощность сегодня работают только «Турецкий поток» и «Голубой поток». Однако объём поставок по этим магистралям гораздо ниже по сравнению с полностью функционирующим «Северным потоком», — добавил Артём Деев.

В текущих условиях Европа рискует столкнуться с ещё более острым дефицитом газа в период отопительного сезона, предупреждают аналитики. На сегодняшний день заполненность подземных газохранилищ в ЕС уже превысила целевую отметку 80%, хотя ранее достичь этого показателя планировалось только к 1 ноября. Впрочем, нынешних резервов Евросоюзу всё равно может не хватить для того, чтобы пережить зиму, уверены эксперты.

«Газ в подземных хранилищах нужен для сглаживания сезонной либо суточной неравномерности потребления. Без стабильных поставок газа запасов хватит только на три месяца отопительного сезона вместо шести. Чтобы в Европе не начался хаос, предприятия продолжали свою деятельность, газ должен поступать по трубопроводам в ЕС бесперебойно», — объяснил Владислав Антонов.

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Любопытно, что за несколько часов до заявления «Газпрома» об отключении «Северного потока» глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести потолок цен на российский газ. Параллельно с этим страны G7 решили ограничить стоимость нефти из РФ и тем самым снизить доходы Москвы от продажи углеводородов.

Российские власти заявили, что в ответ на такие меры вовсе перекроют нефтяной экспорт в государства, поддерживающие рестрикции. Аналогичный шаг может последовать и в газовой сфере, предупредил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

«Сдержать инфляцию вряд ли удастся»

Напомним, ранее для подготовки к возможным перебоям с поставками российского газа страны Евросоюза решили совместно сократить потребление этого вида топлива на 15% в период отопительного сезона. Соответствующий план вступил в силу 9 августа и будет действовать до 31 марта 2023 года.

Также по теме «Про солидарность можно забыть»: почему в Польше заявили о нежелании делиться газом с другими странами ЕС Заполненность европейских газохранилищ приблизилась к 73% и уже к концу месяца может достигнуть целевого уровня в 80%. Однако в ЕС...

В рамках инициативы предусмотрены исключения для некоторых государств ЕС, а само снижение потребления топлива носит добровольный характер. Тем не менее в случае возникновении острой нехватки газа может быть объявлен режим общесоюзной тревоги, и тогда сокращение спроса станет принудительным.

«Европа, конечно, может сократить потребление, как и задумала. Однако политикам ЕС нужен именно результат, а тот факт, что в регионе уже закрываются заводы, их не особо волнует. Создаётся впечатление, что руководству Евросоюза нравится доводить компании до плачевного состояния, а потом вытаскивать их из долговой ямы», — отметил Владислав Антонов.

Наблюдаемое в Европе удорожание газа уже обернулось рекордным повышением цен на ряд потребительских товаров и услуг в ЕС. По подсчётам Евростата, в августе инфляция в еврозоне впервые за всё время наблюдений ускорилась до 9,1% в годовом выражении. Между тем в Прибалтике показатель перевалил за 20%.

«Сдержать инфляцию властям Европы вряд ли удастся: более 40% вклада в удорожание товаров вносят именно энергоресурсы. Дальнейший рост цен на газ приведёт к ещё большему разгону инфляции, значительно усилит угрозы банкротств предприятий и сокращения производства ряда товаров. Сейчас о снижении выпуска минимум на 30% заявили компании, которые занимаются азотными удобрениями. Химические компании также снижают производство. Всё это — прямой путь к полноценной рецессии в Европе с ростом инфляции и падением экономики», — заключил Артём Деев.