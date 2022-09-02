«Мы просто им не будем поставлять нефть»: чем странам G7 может грозить введение потолка цен на российское сырьё

Страны «Большой семёрки» заявили о планах ограничить стоимость российской нефти. Для этого предлагается запретить страхование и финансирование судов, которые занимаются перевозкой сырья из РФ по цене выше определённого лимита. Тем временем в Еврокомиссии задумались об установлении ценового потолка для газа из России. Таким образом, на Западе хотят снизить доходы Москвы от продажи углеводородов. В России подобные предложения назвали абсурдными и заявили о готовности полностью прекратить экспорт энергоносителей в страны, поддерживающие ограничения. По мнению специалистов, попытки установить предельную стоимость российского сырья чреваты разгоном мировых цен нефть и газ. На этом фоне эксперты сомневаются, что многие страны захотят присоединиться к инициативе G7.

В пятницу, 2 сентября, министры финансов «Большой семёрки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

«Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение финализировать и ввести в действие всеобъемлющий запрет услуг по морской транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру. Предоставление таких услуг будет разрешено, только если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене, равной или ниже той, которую определит широкая коалиция государств», — заявили в G7.

Рестрикции в отношении услуг на перевозку нефти подразумевают запрет на страхование и финансирование судов, которые занимаются транспортировкой сырья. Главная цель таких ограничений — «снизить доходы России» от продажи углеводородов, добавили в объединении. При этом в рамках инициативы будут предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым государствам сохранить доступ к нефти из РФ.

«Мы стремимся создать широкую коалицию, чтобы максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые всё ещё хотят импортировать нефть и нефтепродукты из России, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», — отмечается в документе.

Напомним, ещё в начале марта США ввели полный запрет на импорт энергоресурсов из России, а Великобритания объявила о планах прекратить закупки нефти у Москвы до конца года. Позже отказаться от российского сырья решили и страны Евросоюза, но эмбарго должно полноценно заработать только к началу декабря и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

Любопытно, что Соединённые Штаты во время введения эмбарго заявляли о том, что могут себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Впрочем, спустя некоторое время американские потребители столкнулись с ажиотажным ростом цен на топливо. Аналогичная ситуация на рынке горючего произошла и в Великобритании, и в ЕС.

Тем временем Россия продолжила получать высокий объём доходов от продажи энергоносителей. Так, ряд европейских государств решили запастись российской нефтью до введения эмбарго и сейчас активно наращивают закупки сырья. Наряду с этим Москва начала перенаправлять экспорт углеводородов в дружественные страны и уже стала крупнейшим поставщиком для Индии и Китая.

На этом фоне ещё в начале лета страны «Большой семёрки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) задумались о создании так называемого картеля потребителей нефти для установления потолка цен на сырьё из РФ. В тот момент президент США Джо Байден обещал обеспечить «огромные проблемы» с доставкой российской нефти клиентам.

«Не будем работать на нерыночных условиях»

Впрочем, Россия не собирается продавать сырьё себе в убыток и намерена полностью остановить экспорт нефти в те страны, которые поддержат инициативу G7. Об этом 1 сентября заявил вице-премьер Александр Новак.

«Если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — цитирует ТАСС Новака.

Само предложение «Большой семёрки» зампред кабмина считает «полным абсурдом». По его словам, другие производители нефти тоже не отзываются позитивно об этой идее, а такие крупные покупатели энергосырья, как Индия и Китай, пока не заявляли о желании присоединиться к картелю потребителей.

«(Это. — RT) вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли… Это полностью разрушит рынок», — подчеркнул Александр Новак.

РИА Новости

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Более того, по мнению вице-премьера, в первую очередь за данную меру заплатят европейские и американские потребители, которым уже сейчас энергия обходится всё дороже. Аналогичную точку зрения ещё в июле озвучил и президент России Владимир Путин.

«Мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объём российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, будет тот же самый — подъём цен. Цены на нефть взлетят до небес», — предупредил Путин.

Хрупкий потолок

Отметим, что сырьевые котировки уже отреагировали на заявление «Большой семёрки». Во второй половине дня баррель нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 4,3% — до $95,28. При этом в случае реализации инициативы G7 и, как следствие, прекращения поставок Россией цены могут вырасти более чем в три-четыре раза. Об этом ранее предупредил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше. Причём выше прогнозной астрономической цены $300—400», — написал Медведев в своём в своём Telegram-канале.

По мнению опрошенных RT специалистов, в теории план G7 может быть реализован, но на практике ограничить стоимость российской нефти будет проблематично, поскольку для этого необходимо согласие всех импортёров. Таким образом, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, какую именно позицию займут другие участники нефтяного рынка, считают эксперты.

«Важно понять, как, например, отреагируют Турция и Египет, по проливам и каналам которых наша нефть следует дальше. Также важна реакция ОПЕК, Китая и Индии. Учитывая плотный клубок интересов многих стран, события могут развиваться весьма непредсказуемо, и тогда антироссийский картель из государств G7 может не добиться нужного им эффекта», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

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Как заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва продолжит поставлять свою нефть только в те страны, которые действуют на рыночных условиях. С учётом растущих торговых связей России с Китаем и Индией на фоне западных санкций аналитики не ожидают присоединения этих стран к предложению «Большой семёрки».

«Пекин и Нью-Дели не присоединялись ни к одному из семи пакетов ограничительных мер в отношении РФ и являются дружественными для нас государствами. Поэтому мы считаем, что они не станут поддерживать план G7. Обоим государствам выгодно торговать с Россией, так как Москва уже предоставляет им большой дисконт на покупку энергоресурсов в размере около 30%», — отметил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Похожую точку зрения в интервью RT выразил и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Индии и Китаю незачем отказываться от действующих контрактов с Россией, поскольку в противном случае Москва остановит экспорт и странам придётся покупать более дорогое сырьё.

«Что же касается запрета на страхование судов, то Россия может договориться с крупными игроками с тем условием, что танкеры будут страховаться российскими компаниями под госгарантии. В Индию уже сейчас нефть идёт на таких условиях», — отметил Юшков.

РИА Новости

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По словам Владимира Чернова, китайские и индийские компании могут покупать нефть у России со скидкой, а позже перепродавать западным странам по растущим среднемировым ценам. При этом даже в этих условиях прибыль российских нефтяников всё равно будет стремиться к рекордным значениям в связи с удорожанием сырья на глобальных площадках, уверен аналитик.

«Россия будет продавать свою нефть другим странам по мировым ценам, возможно, с дисконтом, либо сократит добычу, и котировки чёрного золота взлетят к рекордным значениям. В таком случае страны G7 сами будут страдать от высокой инфляции и задумаются об отмене потолка цен», — добавил собеседник RT.

Газовый лимит

Примечательно, что на фоне инициативы G7 в отношении российской нефти страны Евросоюза задумались ограничить и стоимость газа из РФ. Об этом, в частности, 2 сентября сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я твёрдо убеждена, для Европы настало время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», — цитирует Reuters главу ЕК.

Между тем в ответ на слова фон дер Ляйен Дмитрий Медведев предупредил, что Москва в этом случае поступит по аналогии с нефтью. В результате, по его словам, «российского газа в Европе просто не будет».

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Как предположил в разговоре с RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн, в отличие от нефти на сегодняшний день далеко не все страны Евросоюза готовы отказаться от российского газа. Так, заменить поставляемое Москвой топливо практически невозможно, поэтому инициатива вряд ли получит единогласную поддержку в ЕС, считает аналитик.

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«Во-первых, готовность что-то обсуждать ещё не значит, что эта тема вообще будет поднята. Во-вторых, далеко не факт, что она вообще будет поддержана. В-третьих, в любом случае контракты на поставки газа из России в страны Европы долгосрочные, поэтому крайне маловероятно, что они будут пересматриваться», — добавил Финкельштейн.

По его словам, если страны ЕС всё же решатся на подобный шаг, то, как и в случае с нефтью, им придётся выискивать альтернативы российскому газу и покупать сырьё по завышенным мировым ценам. Москва в этом случае может понести определённые убытки, но сможет переориентировать поставки на другие рынки.

«Россия уже строит «Силу Сибири — 2» и «Пакистанский поток». Кроме того, на полную мощность работает «Турецкий поток», Венгрия и Сербия запросили дополнительные объёмы газа, а Китай вовсе бьёт рекорды по закупкам. Да, если Европа выпадет из пула клиентов, это скажется на доходах компаний и бюджета, но ситуация не будет критичной. С газа бюджет получает в четыре-пять раз меньше, чем с нефти. К тому же это банально может ускорить программу газификации страны — газовым гигантам нужен будет сбыт, чтобы не сжигать десятки миллионов кубометров», — заключил эксперт.