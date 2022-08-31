Технический перерыв: Россия приостановила поставки газа в Европу по «Северному потоку»

С 31 августа Россия временно приостанавливает поставки природного газа в Европу по трубопроводу «Северный поток». Как объяснили в «Газпроме», такая мера стала вынужденной и нужна для проведения техобслуживания единственного действующего агрегата на магистрали. Профилактические работы должны продлиться до 2 сентября. Впрочем, по словам специалистов, если в ходе проверок будут выявлены неполадки, запуск газопровода может быть отложен. Ситуацию при этом осложняет невозможность отправить оборудование на капитальный ремонт из-за введённых Западом антироссийских санкций. Хотя Европа уже заполнила свои газовые хранилища до целевых уровней, без необходимых объёмов поставок сырья из РФ странам ЕС будет тяжело пережить предстоящую зиму, признают эксперты.

В среду, 31 августа, компания — оператор «Северного потока» Nord Stream AG приостанавливает прокачку газа по обеим ниткам трубопровода на время проверки магистрального оборудования. Профилактические работы должны продлиться до 2 сентября, о чём ранее сообщили в «Газпроме».

«Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что в соответствии с технической документацией Siemens профилактику агрегата нужно проводить каждые 1 тыс. часов. Речь идёт об очистке корпуса и о его осмотре на предмет наличия трещин или деформаций, проверке работоспособности предохранительных клапанов, настройке системы регулирования расхода воздуха и ряде других процедур.

«Транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — добавили в «Газпроме».

Санкционные препятствия

Напомним, газ по «Северному потоку» поступает напрямую из России в Германию — от компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области до немецкого города Грайфсвальд, — откуда потом транспортируется в другие страны Евросоюза. Обе нитки трубопровода проходят по дну Балтийского моря и позволяют прокачивать 55 млрд куб. м топлива в год.

Для поставок сырья по магистрали на КС «Портовая» установлено несколько газоперекачивающих агрегатов (ГПА) разной мощности. Техническим обслуживанием этого оборудования занимается немецкая компания Siemens.

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С начала лета 2022 года производительность КС «Портовая» упала более чем в пять раз — с планового объёма 167 млн куб. м в сутки до 33 млн куб. м. Таким образом, прокачка газа из России в Германию по «Северному потоку» уменьшилась примерно до 20% от общей мощности трубопровода. Именно к этому показателю «Газпром» планирует вернуться после 2 сентября по окончании техобслуживания.

Причиной снижения прокачки послужили проблемы с возвратом турбины Siemens «Газпрому» после капитального ремонта. Изначально оборудование не удалось вернуть из-за антироссийских санкций Канады, куда агрегат был отправлен на починку. Позже Оттава по просьбе Берлина смягчила ограничения и отправила двигатель, но установка «застряла» во время транзита через Германию.

Сейчас стороны всё ещё не могут договориться по поводу гарантий и документов для транспортировки двигателя в Россию. Тем временем срок службы других турбин, за исключением одной, необходимых для работы «Северного потока», подошёл к концу, и «Газпром» полностью отключил их, поскольку больше не может отправить на капительный ремонт в Канаду.

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В Европе считают политически мотивированным снижение поставок российского газа. Соответствующие заявления, например, неоднократно делали немецкие власти, а в конце июля глава евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Москву в том, что она якобы использует энергосырьё для давления на страны ЕС.

«(Президент России Владимир. — RT) Путин использует газ, поставляемый нам, как средство давления, и мы должны быть готовыми», — отмечал Боррель.

Впрочем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, именно западные санкции не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание оборудования и оформить возвращение необходимых агрегатов в места их эксплуатации. Других препятствий для выполнения Москвой своих обязательств нет, подчеркнул представитель Кремля.

«Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остаётся готовой выполнять все свои обязательства», — приводит ТАСС слова Пескова.

Проверка на прочность

О планах приостановить прокачку газа по «Северному потоку» на три дня «Газпром» объявил ещё 19 августа, что сразу спровоцировало панику на энергетическом рынке Европы. В тот же день биржевая стоимость сырья в ЕС поднималась на 9% — до $2,7 тыс. за 1 тыс. куб. м, а спустя неделю, 26 августа, котировки превысили $3,5 тыс. — впервые с начала марта.

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Непосредственно накануне отключения «Северного потока», 30 августа, цены на газ в Европе скорректировались до $2,6 тыс. Как объяснила в беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчкова, инвесторов несколько успокоила новость о том, что заполненность газохранилищ ЕС уже достигла целевой отметки 80%. Ранее в Еврокомиссии планировали достичь этого показателя только к 1 ноября.

«Тем не менее временное прекращение поставок газа по «Северному потоку» может отразиться на Европе не лучшим образом и будет способствовать сохранению высоких цен на газ. Скорее всего, в начале сентября котировки продолжат колебаться в рамках $2,5—3,5 за 1 тыс. кубометров», — добавила Мильчакова.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, на фоне отключения «Северного потока» темпы закачки газа в хранилища ЕС замедлятся, а нынешних резервов Европе всё равно может не хватить для того, чтобы пережить зиму.

«Да, европейцы достигли плановых уровней по закачке, но это не гарантирует нормального прохождения отопительного сезона. Чтобы успешно пройти зиму, необходимы бесперебойные поставки газа из России, как это было в последние пять лет, однако сейчас сырья из РФ поступает намного меньше», — отметил собеседник RT.

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Помимо снижения поставок газа по «Северному потоку», на сегодняшний день полностью остановилась прокачка топлива по трубопроводу Ямал — Европа из-за ограничений со стороны Польши. В то же время Украина вдвое сократила транзит российского сырья через свою территорию, а европейские власти по-прежнему выступают против запуска «Северного потока — 2».

Более того, если в ходе трёхдневной проверки последнего двигателя для «Северного потока» специалисты обнаружат поломки, мешающие возобновить работу агрегата, трубопровод может быть отключён надолго. Это, в свою очередь, станет дополнительным ударом для ЕС, считает Игорь Юшков.

«В целом текущая ситуация — это тест для энергосистемы Европы на то, сможет ли она существовать без российского газа. Ведь проблема с турбинами по-прежнему не решена, а последний двигатель может быть полностью остановлен как раз к началу отопительного сезона, так как тоже выработает свой ресурс к этому времени. Вопрос с турбинами надо решать — именно такой сигнал «Газпром» даёт Евросоюзу», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в связи с отсутствием необходимого объёма поставок российского газа даже при заполнении хранилищ ЕС на 80—90% топливо в европейских резервах может полностью закончиться уже к середине отопительного сезона. Такое положение дел рискует обернуться ещё большим повышением цен на ресурс в регионе, уверен специалист.

«Хранилища изначально строились в качестве дополнения к основному потоку трубопроводного газа. Конечно, в случае патовой ситуации ЕС попробует перекупить сжиженный природный газ у кого только можно. Однако, пытаясь максимально сманить СПГ с других рынков себе, Европа будет существенно переплачивать. Так что зимой цены на газ могут вырасти и до $4 тыс., и даже до $5 тыс.», — предположил Игорь Юшков.

Ранее для подготовки к возможным перебоям с поставками газа страны Евросоюза решили совместно сократить потребление топлива на 15% в период отопительного сезона. Руководство ЕС при этом активно призывает участников объединения делиться сырьём друг с другом при необходимости, но ряд государств уже выступили против данной инициативы. По мнению Натальи Мильчаковой, страны с большими запасами газа будут готовы проявить подобную солидарность только за определённую плату.

«Те, кто успел обеспечить себя к зиме газом, возможно, будут продавать газ соседям из своих хранилищ. А те, кто не успел, перейдут в режим экономии. При этом серьёзно пострадать могут энергоёмкие производства: химическая промышленность, нефтехимия, металлургия и, что особенно важно, производители минеральных удобрений, производство продукции которых зависит от газа», — заключила Мильчакова.