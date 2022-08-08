«Доллар перестал быть надёжной резервной валютой»: в Кремле объяснили переход на рубли в расчётах за газ с Турцией

Россия и Турция не преследуют цель обрушить доллар, но Вашингтон своими действиями сам вынуждает другие страны отказываться от использования американской валюты. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил переход Москвы и Анкары на оплату газа рублями. По мнению экспертов, новая схема расчётов будет действовать по такому же принципу, как и в случае с европейскими странами. Аналитики не исключают, что уже к концу 2022 года около 80—90% поставок российского сырья Турция будет оплачивать рублями. Более того, в течение двух-трёх лет обе страны могут полностью дедолларизировать взаимную торговлю и значительно сократить использование евро, считают специалисты. Такая политика призвана обезопасить финансовые операции от санкционных рисков. Как в этих условиях может увеличиться российско-турецкий товарооборот — в материале RT.

Увеличение доли расчётов в нацвалютах между Россией и Турцией не преследует цель обрушить доллар. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, США своими действиями сами подрывают доверие к американской валюте, в результате чего всё больше государств стремятся к дедолларизации.

«Доллар перестал быть надёжной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран… Многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своём торговом обороте и увеличивать долю расчётов в национальных валютах. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой», — подчеркнул Песков.

Так представитель Кремля объяснил решение Москвы и Анкары перейти на частичную оплату газа в рублях. Соответствующие договорённости были достигнуты 5 августа на встрече президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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«На первом этапе часть поставок будет оплачиваться уже в российских рублях, это действительно новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений», — заявил по итогам переговоров российский вице-премьер Александр Новак.

Как отметил зампред кабмина, Россия ежегодно поставляет в Турцию 26 млрд куб. м газа. В этих условиях Москва сможет получать значительный объём рублёвой выручки от продажи своего сырья, считают опрошенные RT эксперты. При этом аналитики не исключают, что Анкара будет рассчитываться за топливо рублями по аналогии с государствами Европы.

«Москва могла бы приобретать турецкие товары за российскую валюту, чтобы у Анкары было больше рублей для оплаты газа. Однако у Турции с Россией большой торговый дефицит, и полученных рублей может просто не хватить для расчётов за сырьё. Поэтому, вероятно, будет действовать та же схема, что и для европейских покупателей топлива, перешедших на оплату рублями», — рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

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Напомним, с 1 апреля 2022 года в России по поручению Владимира Путина заработал новый механизм расчётов за газ. Для совершения сделки европейские страны должны открывать в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, затем банк на Мосбирже обменяет эти средства на рубли и зачислит на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

«Скорее всего, уже в этом году Россия будет экспортировать за рубли почти 80—90% всех поставок газа в Турцию. Доля поставок за лиры, соответственно, может составить 10—20%», — предположила в беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Отметим, что за последние несколько месяцев поставки газа из России напрямую в Европу заметно сократились. Так, прокачка сырья по «Северному потоку» опустилась до минимума по техническим причинам, связанным с санкциями, экспорт по трубопроводу Ямал — Европа остановился из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит российского топлива через свою территорию. Таким образом, среди ориентированных на ЕС магистралей на полную мощность сегодня работает только «Турецкий поток».

«Поставки энергоресурсов, а тем более трубопроводного газа, который поступает из России в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», осуществляются по долгосрочным контрактам. Так что Россия действительно сможет получать больше рублей от продажи энергоресурсов, что будет гарантировать «Газпрому» своевременное поступление выручки от продаж», — добавила Мильчакова.

Санкционный обход

По словам Эрдогана, торговля в рублях станет серьёзным источником доходов для Москвы и Анкары. При этом турецкий президент отметил и определённые успехи в использовании российских карт МИР.

«В настоящее время её (карту МИР. — RT) принимают пять наших банков. Есть очень серьёзные подвижки в этом вопросе, что в конечном счёте улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

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Москва и Анкара договорились о переходе на расчёты в национальных валютах и использовании карт МИР ещё в октябре 2019 года. По словам Натальи Мильчаковой, в 2021-м в общем объёме российского экспорта в Турцию на долю оплаты рублями приходилось только 12—13%, лирами — всего 0,5%, а долларами — больше 80%. Впрочем, уже через несколько лет соответствующие значения могут серьёзно измениться, считает аналитик.

«Скорее всего, не позднее чем через два-три года Россия и Турция могут полностью отказаться от доллара, а также значительно сократить долю других валют, включая евро, расчёты в которых тоже несут санкционные риски. Не исключено, что в дальнейшем Турция присоединится к группе БРИКС и расчёты по торговым контрактам можно будет осуществлять в других валютах объединения, например в юанях», — пояснила специалист.

Эксперты прогнозируют и общий рост российско-турецкого товарооборота в ближайшие несколько лет. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году объём торговли между двумя государствами увеличился на 58,5% — до $33 млрд. Москва поставила Анкаре товаров примерно на $26,5 млрд и закупила турецкой продукции на $6,5 млрд.

«Больше половины нашего экспорта в Турцию пришлось на энергоносители (51%). Также высока доля металлов и изделий из них — 23%, продовольствия и сельхозсырья — 17%, продукции химической промышленности — 5%. Из Турции к нам идут машины и оборудование (30% импорта), продовольствие и сельхозсырьё (28%), одежда и обувь (15%), товары химпрома (11%)», — рассказал Марк Гойхман.

Как ранее отмечал турецкий посол в России Мехмет Самсар, по итогам 2022 года взаимный товарооборот двух стран может увеличиться до $50 млрд. В свою очередь, глава Российско-турецкого делового совета Наки Карааслан прогнозирует рост показателя до $60 млрд. Между тем лидеры обоих государств в обозримой перспективе рассчитывают выйти на уровень $100 млрд в год.

«Россия может ещё увеличить экспорт энергоносителей, удобрений и продуктов питания. Из Турции могут быть увеличены закупки машин, оборудования, комплектующих, продовольствия, частично замещающих поступление таких товаров из ЕС. Кроме того, большое значение может приобрести стимулируемый правительством России параллельный импорт европейских товаров через Турцию. Это также может существенно поднять товарооборот», — заключил Гойхман.