«Новый уровень развития отношений»: как прошли переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты России и Турции в пятницу, 5 августа, провели четырёхчасовые переговоры в Сочи. По итогам встречи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили намерение и дальше развивать двусторонние отношения на основе уважения и признания взаимных интересов. Лидеры договорились наращивать объём торговли и двигаться навстречу в вопросах экономики и энергетики. Подводя итоги встречи, вице-премьер РФ и сопредседатель межправительственной комиссии Александр Новак сообщил, что ряд принятых в Сочи решений выводят отношения двух стран на новый уровень. В частности, Москва и Анкара условились начать постепенный переход на оплату газа в национальных валютах — на первом этапе часть поставок будет идти за рубли.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа провели переговоры в Сочи. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств беседовали около четырёх часов. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление.

«Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами», — говорится в документе.

Отмечается, что президенты провели широкие консультации по вопросам повестки российско-турецких отношений и договорились наращивать объём двусторонней торговли, двигаться навстречу в вопросах экономики и энергетики, а также предпринимать конкретные шаги по вопросам, «которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран». К ним относятся транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство.

Лидеры подчеркнули ключевое значение доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности. В частности, упомянута важная роль двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов.

«Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с её духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», — говорится в заявлении.

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Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии, подтвердив, что придают большое значение продвижению политического процесса, и обозначив важность сохранения политического единства и территориальной целостности арабской республики.

«Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями», — говорится в документе.

Также была отмечена твёрдая приверженность сторон суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Следующее заседание двустороннего Совета сотрудничества высшего уровня, согласно достигнутым договорённостям, пройдёт в Турции.

Переход на оплату газа в нацвалютах

По итогам переговоров российской и турецкой делегаций с заявлением также выступил вице-премьер РФ и сопредседатель межправительственной комиссии Александр Новак. «В рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, экономике и практически по всем отраслям», — сказал Новак журналистам.

По его словам, главы государств обсудили вопросы, связанные с транспортной отраслью, промышленностью, сельским хозяйством, туризмом, сферами IT и ЖКХ. Кроме того, Новак упомянул достигнутую президентами договорённость о начале постепенного перехода на оплату энергоносителей в национальных валютах — на первом этапе часть поставок будет идти за рубли.

«Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объёме поставляется, — 26 млрд куб. м ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — сказал вице-премьер.

«Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений», — подчеркнул Новак.

«Турецкий поток» для Европы

В открытой части переговоров Владимир Путин отметил важную роль, которую играет трубопровод «Турецкий поток» в поставках газа в европейский регион. По словам президента, в отличие от всех других направлений транспортировки российских углеводородов в Европу он «работает исправно, работает ритмично, без каких-то сбоев».

«Думаю, европейские партнёры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок», — сказал Путин.

Он добавил, что поставки различных товаров и ресурсов в Турцию также идут в большом объёме и без сбоев.

Напомним, «Турецкий поток» — это газопровод, проложенный по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Суммарная проектная мощность двух ниток составляет 31,5 млрд куб. м в год.

В текущих реалиях ряд газовых магистралей из России в Европу работают с ограничениями. «Северный поток» с конца июля функционирует примерно на 20% от плановой мощности из-за ситуации с турбинами Siemens. Ранее из-за ограничений со стороны Польши остановилась прокачка газа по магистрали Ямал — Европа, а транзит через Украину не работает на полную мощность из-за решения Киева прекратить прокачку через газораспределительную станцию «Сохрановка».

Путин также поблагодарил Эрдогана за участие в согласовании сделки, регулирующей поставки российского и украинского зерна и отечественных удобрений на мировые рынки. Президент отметил, что этот вопрос актуален для многих развивающихся стран, «которые стоят на пороге больших проблем со снабжением».

«Для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. Хочу вас за это поблагодарить», — обратился Путин к Эрдогану.

Подписание двух взаимосвязанных документов, призванных решить проблемы поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки состоялось 22 июля в Стамбуле. От российской стороны в церемонии принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Первый меморандум предусматривал обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Во втором документе речь шла об алгоритме вывоза украинской сельхозпродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов. В основе меморандума, регламентирующего вывоз украинских зерновых, находится механизм с гуманитарным морским коридором, предложенный российской стороной.

В Стамбуле был сформирован Совместный координационный центр, в котором представители России, Турции, Украины и ООН отслеживают маршруты судов с украинским зерном и проводят досмотр кораблей. Первый сухогруз вышел из порта Одессы 1 августа.

В свою очередь, Эрдоган в открытой части переговоров с Путиным отметил, что Москва играет особую роль на мировой арене, и выразил надежду на то, что встреча в Сочи откроет «новую страницу в русско-турецких отношениях». Он уточнил, что это касается и энергетики, и туризма, и транспорта, и других сфер.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, прошедшие переговоры можно охарактеризовать как традиционный рабочий диалог между лидерами двух стран.