Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Турцией
Путин напомнил, что в 2021 году товарооборот между двумя странами возрос на 57%.
«А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», — цитирует РИА Новости президента России.
Он добавил, что у России и Турции много направлений для взаимодействия и есть крупные проекты.
«Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», — сказал он.
Также Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом. По его словам, газопровод работает исправно и без сбоев.