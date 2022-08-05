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Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Турцией

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что российско-турецкий товарооборот с января по май этого года увеличился в два раза.

Путин напомнил, что в 2021 году товарооборот между двумя странами возрос на 57%.

«А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», — цитирует РИА Новости президента России.

Он добавил, что у России и Турции много направлений для взаимодействия и есть крупные проекты.

«Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», — сказал он.

Также Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом. По его словам, газопровод работает исправно и без сбоев.

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