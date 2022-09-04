«Речь идёт о математике и физике»: почему в Венгрии выразили солидарность с Сербией по антироссийским санкциям

Будапешт полностью понимает позицию Белграда относительно антироссийских санкций, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, у Сербии есть возможность проводить самостоятельную политику, так как она не является членом Евросоюза. Он также подчеркнул, что Будапешт разделяет взгляды Белграда на закупку газа у РФ, поэтому договорился с Москвой о поставках и не считает это «политическим заявлением». Без России обеспечить страну и весь регион газом не представляется возможным, подчеркнул Сийярто. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о неизменности своей политики относительно рестрикций против РФ. Эксперты отмечают, что некоторые страны Европы придерживаются более прагматичных взглядов на ситуацию в энергетической сфере. Кроме того, по ряду причин они менее зависимы от политической конъюнктуры, навязываемой США.

Позиция Белграда по санкциям против РФ находит полное понимание со стороны Будапешта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью сербскому агентству «Танюг». По его словам, сербские власти исходят из того, что республика не является членом ЕС и поэтому имеет возможность проводить самостоятельную политику.

«Что касается санкций в энергетике, то мы понимаем, что вы не хотите, чтобы ваши люди замёрзли, и не хотите вводить рестрикции. Мы тоже не хотим, поэтому покупаем газ в России и не считаем это политическим заявлением. Это не имеет связи с политикой, идеологией. Так что будьте уверены, Венгрия полностью понимает вашу позицию», — цитирует ТАСС главу венгерского МИД.

По его словам, Будапешт закупает голубое топливо у РФ, так как руководствуется «реальностью региона».

«Пока вы не можете перевозить газ в рюкзаке или в поезде, вы должны использовать газопровод. Когда вы посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, то не сможете обойти Россию. Если не рассмотрите российские источники, не сможете обеспечить свои потребности», — пояснил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

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Дипломат указал, что в данном вопросе «речь идёт о математике и физике, а не об идеологии». По мнению Сийярто, власти Венгрии не вправе ставить сограждан перед фактом потери работы в результате промышленного коллапса или невозможности подать тепло в квартиры, лишь бы не закупать газ у России.

Спасительная труба

Венгрия договорилась с Россией об импорте газа ещё в сентябре 2021 года. Представители «Газпрома» и венгерской энергетической компании MVM подписали два долгосрочных контракта, срок действия каждого из которых — 15 лет. Согласно этим документам, российская сторона будет поставлять венгерской до 4,5 млрд кубометров энергоносителей в год через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.

Помимо этого, в июле текущего года Будапешт объявил о планах договориться с Москвой о дополнительной закупке газа в объёме 700 млн куб. м. В середине августа госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер отчитался о начале поставок сверх уже законтрактованных объёмов голубого топлива по «Турецкому потоку». Они составили 2,5 млн куб. м в сутки. Также стороны уже согласовали увеличенный импорт в сентябре и октябре.

«Мы достигли соглашения с «Газпромом» и подписали контракт о том, что максимальные дополнительные поставки газа в Венгрию через Сербию составят 5,8 млн куб. м в сутки», — сообщил 31 августа Петер Сийярто.

AP

© Darko Vojinovic

Позднее в интервью «Танюг» 3 сентября он подчеркнул, что «Турецкий поток», поставляющий российский газ в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию, сегодня является единственным надёжным источником голубого топлива.

«Очень важно иногда говорить о наших результатах, потому что если бы мы — сербы, венгры, болгары и турки — не были достаточно храбрыми и не выстояли под угрозами санкций, которые получали от некоторых наших друзей, и не построили «Турецкий поток», сейчас бы у нас были большие проблемы», — констатировал министр.

Умная политика

Отказываться от газа из России не намерены и в Сербии. Ещё 29 мая президент страны Александр Вучич сообщил, что в ходе телефонной беседы с главой России Владимиром Путиным договорился по ключевым пунктам нового газового контракта. Так, договор должен быть подписан на три года, а цена топлива составит от $310 до $408 за 1 тыс. кубометров. Позднее, 27 августа, в обращении к нации Вучич сообщил, что РФ обеспечивает до 64% газовых нужд республики по «фантастической цене».

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«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м… мы платим €800 млн — фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 млрд куб. м газа мы бы заплатили €4,8 млрд, если бы покупали по текущим ценам», — приводит ТАСС его слова.

Как заявил 30 августа председатель российско-сербского межправкомитета Ненад Попович в ходе встречи с послом РФ в стране Александром Боцаном-Харченко, Сербия благодаря сотрудничеству с Россией смогла подготовиться к грядущему отопительному сезону лучше остальных стран Европы.

Между тем коллективный Запад продолжает давить на Белград, настаивая, чтобы он присоединился к санкциям против России. Однако, как подчеркнул Александр Вучич 30 августа, Белград не намерен вносить изменения в свою политику по этому вопросу, отметив, что она «показала себя умной, несмотря на все трудности».

Позднее, 3 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Вучич отметил, что у него нет аргументов для сограждан в пользу введения антироссийских санкций.

Европа в кризисе

Между тем в Европе продолжает развиваться энергетический кризис, который усугубился с принятием западными странами санкций против России. Введено уже семь пакетов секторальных экономических рестрикций, включающих в себя ограничения на российский нефтегазовый импорт. Идёт обсуждение очередного пакета мер.

При этом цены на голубое топливо только растут. Так, согласно данным лондонской биржи ICE, 26 августа стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF достигла $3507,3 за 1 тыс. куб. м, что стало рекордным показателем за время работы газовых хабов в Европе с 1996 года.

На этом фоне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая 2 сентября на съезде руководства парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге, призвала ввести потолок цен на российский газ. По её словам, это помешает Москве якобы пытаться манипулировать энергетическим рынком ЕС.

Также накануне в столице Чехии прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары. Протест был организован несколькими политическими партиями, в нём приняли участие около 70 тыс. человек.

Между тем в Кремле обращают внимание на то, что к нынешней ситуации в энергетическом секторе привели именно антироссийские меры США и Евросоюза.

«Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, лихорадит их в основном в Европе. Принятые вот эти вот антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису», — заявил журналистам 2 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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© Alexander Zemlianichenko

Он также отметил, что от всей этой ситуации выиграли только США, у которых Европа вынуждена за совершенно неоправданные деньги покупать сжиженный газ.

«Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют», — констатировал Песков.

«Не все готовы идти до конца»

Как отмечает политолог Александр Асафов, часть «малых» стран Европы проявляют сегодня более суверенную политику по газовому вопросу, так как прагматично смотрят на ситуацию. К тому же такие государства, как Венгрия и Сербия, менее подвержены влиянию политической конъюнктуры, навязываемой Соединёнными Штатами, считает он.

«Та же Венгрия уже давно занимает суверенную позицию по множеству вопросов: будь то применение российской вакцины против коронавируса или же особое отношение к миграционной волне 2015 года. Её и ту же Сербию не связывают какие-либо серьёзные экономические и уж тем более политические отношения, и поэтому они могут объективно оценивать ситуацию, не завися от американского менеджмента и принимая решения в соответствии с собственными интересами», — пояснил эксперт в интервью RT.

Что же касается более крупных европейских стран, наподобие Германии и Франции, то там сегодня пытаются сохранить лицо и держаться в русле американского курса, говорит Асафов.

«Вместе с тем там тоже не все могут и готовы идти до конца, как Польша, которая изыскала способы как-то диверсифицировать поставки газа. Поэтому, думаю, со временем и особенно с усугублением энергетических проблем всё больше стран ЕС будут отходить от навязываемой США политики, заменяя идеологизированное рациональным», — добавил Асафов.

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Аналогичной точки зрения придерживается и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. По его словам, европейские страны с некрупными экономиками и отсутствием возможности перераспределить поставки просто не могут позволить себе следовать общезападным санкциям, особенно в области энергетики, так как это ставит под угрозу их благосостояние.

«Стоимость российского газа, поставляемого напрямую, гораздо ниже, чем на споте. Поэтому для ряда европейских стран это вопрос в первую очередь выживания и обеспечения своей безопасности», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Он также отметил, что некоторое «своеволие» нынешней политики Сербии и Венгрии объясняется ещё и тем, что США делали ставку на более крупные государства, «выращивая» в них политическую элиту. В связи с чем Вашингтон в каком-то смысле «упустил эти государства», которые теперь мешают реализации его указаний «подконтрольным Соединённым Штатам странам».

«Для того чтобы правительства стран ЕС начали ставить свои, а не американские интересы во главу угла, должна кардинально смениться местная элита. Чтобы к власти пришли люди не с евроатлантическими взглядами, а с европейскими. Пока в руководстве ЕС сидят политики, взращённые Вашингтоном, действовать они будут не в интересах своих граждан, а в интересах модели, сформированной США», — резюмировал Крутаков.