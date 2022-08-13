В МИД Венгрии заявили о начале поставок газа «Газпромом» сверх установленных контрактов

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил о начале дополнительных поставок газа в Венгрию «Газпромом» сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку».

Он напомнил о решении венгерского правительства закупить дополнительные 700 млн куб. м газа.

Менцер подчеркнул, что переговоры между министрами иностранных дел России и Венгрии Сергеем Лавровым и Петером Сийярто состоялись по причине того, что приобретение такого количества дополнительного газа невозможно без российских источников.

«Это привело к соглашению, в результате которого вчера утром «Газпром» начал поставки сверх уже законтрактованных объёмов», — приводит слова Менцера РИА Новости.

По информации госсекретаря венгерского МИД, «на первом этапе до конца августа с юга по трубопроводу «Турецкий поток» ежедневно будет поступать 2,6 млн куб. м дополнительного объёма газа».

Он также информировал о начале переговоров по сентябрьскому графику.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона планирует летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн куб. м российского газа.

До этого Лавров заявил по итогам встречи с Сийярто, что Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны о дополнительных объёмах газа.