Орбан: Венгрия планирует заключить сделку по закупке ещё 700 млн кубометров газа у России

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции «Кошут» заявил, что венгерская сторона планирует летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн куб. м российского газа.
Орбан: Венгрия планирует заключить сделку по закупке ещё 700 млн кубометров газа у России
  • Gettyimages.ru

«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что соглашение будет достигнуто летом этого года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны о дополнительных объёмах газа.

21 июля в венгерском МИД сообщили, что Сийярто в ходе своего визита в Москву намерен обсудить дополнительные закупки для своей страны 700 млн куб. м газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить