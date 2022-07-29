Орбан: Венгрия планирует заключить сделку по закупке ещё 700 млн кубометров газа у России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции «Кошут» заявил, что венгерская сторона планирует летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн куб. м российского газа.

«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что соглашение будет достигнуто летом этого года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны о дополнительных объёмах газа.

21 июля в венгерском МИД сообщили, что Сийярто в ходе своего визита в Москву намерен обсудить дополнительные закупки для своей страны 700 млн куб. м газа.