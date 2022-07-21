Сийярто обсудит в Москве закупки ещё 700 млн кубометров газа
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Отмечается, что Сийярто проведёт встречи с вице-премьером Александром Новаком, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии правительство страны приняло решение закупить еще 700 млн кубометров природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами», — цитирует его ТАСС.
Эта задача, пояснил представитель венгерского МИД, возложена на Петера Сийярто, который отправился в Москву, где «проведет переговоры с вице-премьерами Александром Новаком и Денисом Мантуровым, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым».
Ранее стало известно, что Сийярто находится с визитом в Москве.