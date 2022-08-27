Вучич заявил, что Сербия покупает газ из России «по фантастической цене»

Сербия покупает газ из России «по фантастической цене», заявил президент страны Александр Вучич.

«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63—64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена!» — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, в том числе текущие цены на газ.

Он пояснил, что если цена на рынке составляет $3,3 тыс., то в итоге это $4—4,1 тыс. — со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами.