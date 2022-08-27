Вучич: Европа не переживёт ещё один год кризиса на Украине

Европа не переживёт ещё один год украинского кризиса, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Будет отменён рынок, исчезнет всё. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, в том числе текущие цены на газ.

Он пояснил, что если цена на рынке $3,3 тыс., то это $4—4,1 тыс. со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами.

Сербский президент также напомнил гражданам, что с 1 ноября из-за санкций Сербия не сможет получать нефть из России, которую доставляют танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.