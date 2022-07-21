Сийярто сообщил, что начал переговоры с Новаком о поставках российского газа

Короткая ссылка
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках газа с вице-премьером России Александром Новаком.
Сийярто сообщил, что начал переговоры с Новаком о поставках российского газа
  • AFP
  • © Jure Makovec

«Начались переговоры с вице-премьером по энергетике Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому предприятию», — сообщил Сийярто в соцсетях.

Как ранее сообщил Сийярто, Будапешт хотел бы обсудить с Москвой увеличение объёмов газа, поставляемого из России в Венгрию.

В венгерском МИД отмечали, что министр в ходе визита в Москву намерен обсудить дополнительные закупки 700 млн куб. м газа для своей страны.

Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить