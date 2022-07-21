Сийярто сообщил, что начал переговоры с Новаком о поставках российского газа
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«Начались переговоры с вице-премьером по энергетике Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому предприятию», — сообщил Сийярто в соцсетях.
Как ранее сообщил Сийярто, Будапешт хотел бы обсудить с Москвой увеличение объёмов газа, поставляемого из России в Венгрию.
В венгерском МИД отмечали, что министр в ходе визита в Москву намерен обсудить дополнительные закупки 700 млн куб. м газа для своей страны.
Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны.