Сийярто сообщил, что начал переговоры с Новаком о поставках российского газа

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках газа с вице-премьером России Александром Новаком.

«Начались переговоры с вице-премьером по энергетике Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому предприятию», — сообщил Сийярто в соцсетях.

Как ранее сообщил Сийярто, Будапешт хотел бы обсудить с Москвой увеличение объёмов газа, поставляемого из России в Венгрию.

В венгерском МИД отмечали, что министр в ходе визита в Москву намерен обсудить дополнительные закупки 700 млн куб. м газа для своей страны.

Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны.