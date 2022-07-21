Сийярто: Венгрия намерена обсудить с Россией увеличение поставок газа

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Будапешт хотел бы обсудить с Москвой увеличение объёмов газа, поставляемого из России в Венгрию. Об этом на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил его венгерский коллега Петер Сийярто.
Сийярто: Венгрия намерена обсудить с Россией увеличение поставок газа
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я хотел бы сегодня поговорить и договориться о том, чтобы уже имеющиеся объёмы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», — сказал Сийярто.

По его словам, он хотел бы обсудить безопасность энергообеспечения Венгрии на ближайшие месяцы.

«Это один из самых важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества», — подчеркнул министр.

  • Сийярто: Венгрия намерена обсудить с Россией увеличение поставок газа

Как ранее сообщили в венгерском МИД, Сийярто в ходе своего визита в Москву намерен обсудить дополнительные закупки для своей страны 700 млн куб. м газа.

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