Сийярто: Венгрия намерена обсудить с Россией увеличение поставок газа
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«Я хотел бы сегодня поговорить и договориться о том, чтобы уже имеющиеся объёмы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», — сказал Сийярто.
По его словам, он хотел бы обсудить безопасность энергообеспечения Венгрии на ближайшие месяцы.
«Это один из самых важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества», — подчеркнул министр.
- Сийярто: Венгрия намерена обсудить с Россией увеличение поставок газа
Как ранее сообщили в венгерском МИД, Сийярто в ходе своего визита в Москву намерен обсудить дополнительные закупки для своей страны 700 млн куб. м газа.