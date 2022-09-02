Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на трубопроводный газ из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. Об этом, по данным Reuters TV, она сказала журналистам в Мурнау.

Заявление фон дер Ляйен приводит РИА Новости.

«Я твёрдо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу», — сказала глава ЕК.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российского газа в Европе «просто не будет» в случае введения властями Евросоюза потолка цен на него.

В Кремле заявляли, что если российская нефть в случае решения G7 о лимите цен не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.