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Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на трубопроводный газ из России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. Об этом, по данным Reuters TV, она сказала журналистам в Мурнау. 
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на трубопроводный газ из России
  • AP
  • © Virginia Mayo

Заявление фон дер Ляйен приводит РИА Новости.

«Я твёрдо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу», — сказала глава ЕК.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российского газа в Европе «просто не будет» в случае введения властями Евросоюза потолка цен на него.

В Кремле заявляли, что если российская нефть в случае решения G7 о лимите цен не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

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