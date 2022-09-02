Кремль: Россия будет поставлять нефть странам, которые действуют на рыночных условиях
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Представитель Кремля напомнил о словах вице-премьера Александра Новака, который отмечал, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ограничения цен на российскую нефть.
Песков добавил, что именно Новак ведёт контакты по линии ОПЕК, ОПЕК+ и другие контакты, связанные с нефтяной тематикой.
«И Новак вчера однозначно и чётко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому потолку цен, они не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нарочных принципах с ними взаимодействовать по нефти», — сказал пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что таких стран, которые готовы работать на рыночных условиях, «гораздо больше, чем прежних».
В июле глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вместе с союзниками работает над ограничением цены на российскую нефть.
По словам Новака, введение ограничений цен на российскую нефть приведёт к разрушению мирового рынка.