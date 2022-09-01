Новак: Россия прекратит поставку нефти установившим ценовые ограничения странам

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ограничения цен на российскую нефть.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

«Если они введут ограничения цен, то просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты», — сказал вице-премьер.

Он объяснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США считают установление предельной цены на российскую нефть наиболее эффективным способом снизить доходы России от экспорта энергоносителей.

Также сообщалось, что страны G7 обсудят 2 сентября инициативу ограничения цен на российскую нефть.