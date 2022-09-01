Новак: Россия прекратит поставку нефти установившим ценовые ограничения странам
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.
«Если они введут ограничения цен, то просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты», — сказал вице-премьер.
Он объяснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США считают установление предельной цены на российскую нефть наиболее эффективным способом снизить доходы России от экспорта энергоносителей.
Также сообщалось, что страны G7 обсудят 2 сентября инициативу ограничения цен на российскую нефть.