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Страны G7 обсудят 2 сентября инициативу ограничения цен на российскую нефть

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Министры финансов стран «Большой семёрки» (G7) обсудят 2 сентября инициативу ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Страны G7 обсудят 2 сентября инициативу ограничения цен на российскую нефть
  • AFP

Отмечается, что президент США Джо Байден и лидеры стран «Большой семёрки» поручили изучить идею введения международного потолка цен на российскую нефть.

«Это то, что будет обсуждаться на этой неделе в ходе встречи министров финансов G7, которая состоится в пятницу», — приводит РИА Новости слова Кирби.

В июле глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вместе с союзниками работает над ограничением цены на российскую нефть.

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