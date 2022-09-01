Новак заявил, что потолок цен на российскую нефть разрушит рынок

Введение ограничений цен на российскую нефть приведёт к разрушению мирового рынка, производители нефти не поддерживают данное решение. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что министры финансов G7 2 сентября представят одобрение плана по установлению потолка цен на российскую нефть. «Это полностью разрушит рынок», — приводит РИА Новости слова Новака. Вице-премьер добавил, что производители нефти не поддерживают данное абсурдное предложение. В июле глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вместе с союзниками работает над ограничением цены на российскую нефть.