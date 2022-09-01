WSJ: министры финансов G7 одобрят план по потолку цен на российскую нефть

Министры финансов G7 2 сентября представят одобрение плана по установлению потолка цен на российскую нефть, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Министры финансов «семёрки» в пятницу в ходе виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представление данного плана ожидается к концу недели, так как чиновники рассчитывают выработать соответствующую политику к декабрю.

В июле глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вместе с союзниками работает над ограничением цены на российскую нефть.