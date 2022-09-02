Медведев: российского газа в Европе не будет в случае установления в ЕС лимита цен на него

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российского газа в Европе «просто не будет» в случае введения властями Евросоюза потолка цен на него.

Так он прокомментировал намерения Еврокомиссии ввести потолок цен на трубопроводный газ из России.

«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Дмитрий Медведев спрогнозировал рост цен на газ до €5 тыс. до конца 2022 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Kronen Zeitung ранее заявил, что Евросоюз в ближайшее время столкнётся с серьёзными вызовами на фоне антироссийских санкций.