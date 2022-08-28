Боррель заявил, что ЕС в ближайшее время столкнётся с последствиями антироссийских санкций

Евросоюз в ближайшее время столкнётся с серьёзными вызовами на фоне антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Kronen Zeitung.

Боррель назвал рестрикции ограничительными мерами в целях сузить экономические возможности России. По словам дипломата, пока российская экономика зависит от нефти и газа, Москва будет нуждаться в европейских технологиях.

«У России трудности. И, конечно, мы столкнёмся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление, отметила, что эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе.